ЦРУ внепланово отозвало резидента из Сербии после симптомов загадочной болезни

В США утверждают, что резидент покинул европейское государство из-за проявления "гаванского синдрома".

Резидента ЦРУ отозвали из Сербии из-за проявлений загадочной болезни - "гаванского синдрома". Таким термином в Штатах описывают неврологические симптомы, которые подразумевают головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом.

О синдроме в США впервые заговорили после того, как на проблемы со здоровьем пожаловался ряд дипломатов в посольствах Канады и США на Кубе. По версии американской стороны, эти симптомы вызывает звуковое оружие.

Впрочем, спустя пять лет после обнаружения этого синдрома объективных доказательств по этому поводу не было предоставлено.

Однако, указывает газета The Wall Street Journal, инцидент в Сербии может быть одним из эпизодов воздействия. По её данным, инцидент стал одним из последних случаев, когда американские служащие за границей жаловались на проблемы со здоровьем.