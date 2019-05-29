ЦРУ в Кремле. Кто покажет пальцем на шпиона? • 63 • Аналитика Проект «ЗЗ». Россия использует Запад. Русские держат Запад за дураков, возмущается британская пресса. Впрочем, в объективности этой либеральной прессе не откажешь: публицист Джон Кампфнер в «Таймс» признаётся, что мы, мол, и вели себя как настоящие дураки. С другой стороны, это как посмотреть. В США пишут, что поблизости от самого Путина аки пчела трудится агент ЦРУ. А в Германии рассказывают, что выборы в Европарламент от русских кибератак спасёт НАТО.





Генпрокурор США Уильям Барр





Русские всех объегорили

Джон Кампфнер (John Kampfner) через влиятельную газету «Таймс» поведал миру о дураках, живущих в Туманном Альбионе.



Мистер Кампфнер — бывший исполнительный директор Creative Industries Federation в Великобритании. Родился в Сингапуре, давно живёт в Лондоне. Публицист, телеведущий, комментатор, рецензент, автор книг, специализируется на современной истории, в том числе российской. Человек, на Западе весьма известный.



По словам Кампфнера, он давно уже, с середины нулевых годов, высказывается против того, что Лондон представляет для русских нечто вроде «буксира». Все, говорил он одному министру из числа лейбористов, знали, что «Лондон стал центром отмывания денег для богатых русских». Почему же правительство ничего не делает с этим? Объяснение поступило, и даже искреннее: мол, это «хорошие деньги» [деньги русских], а Британии нужно «финансировать свои школы и больницы».



Прошло время, и пришли перемены. Публицист напоминает, что с приходом к власти Терезы Мэй в Великобритании ужесточились правила, отчего пострадали некоторые русские олигархи. Кому-то отказали во въездной визе, кому-то просто отложили её выдачу. Но серьёзные ли это изменения? Кампфнер так не думает. По его мнению, было сделано мало. И делалось это слишком поздно. Видите ли, если уж какие-то деньги оборачиваются в стране, они приобретают законный вид. И уже нельзя понять, во что обратились «мутные» потоки российских денег (или денег китайских, или денег из любого другого места). По словам журналиста, русские «держали нас за дураков, и именно так мы себя и вели».



Дело не только в деньгах. Русские «отмывали» и нечто иное: информацию, продолжает автор материала в «Таймс». Москва проводила кампанию, направленную на подрыв западной демократии. Пять лет публиковались fake news и очернялись институции Запада. И в результате это превратилось в «политическую норму». Соответствующую работу для русских делают и западные партии: «Альтернатива для Германии», партия Марин Ле Пен во Франции, «Партия Brexit» в Британии. И если раньше Лондон попался на денежную удочку, то нынче он расплачивается за собственное нежелание разбираться с дезинформацией.



Пока Лондон канителится, у НАТО одна нога здесь, а другая — там.



НАТО охраняет Европарламент

НАТО поддерживает Европейский союз, обеспечивая безопасность европейских парламентских выборов и защищая ЕС от кибератак со стороны России, пишет Кристоф Шлитц в немецкой газете «Die Welt».



«НАТО и ЕС обмениваются информацией о вредоносном программном обеспечении и кибератаках в режиме реального времени, а также предпринимают совместные усилия по предотвращению дезинформационных кампаний в сети», — сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию.



Группа экспертов НАТО встречалась со специалистами из ЕС для обсуждения «конкретных мер по предотвращению киберугроз и дезинформации в контексте европейских выборов», отметил господин Столтенберг. Известно, заявил он, что Россия «намеренно вмешивается в наши демократии, особенно в выборы, путём дезинформации и кибератак».



В статье также отмечается, что Интернет стал для НАТО «одним из важнейших направлений современной войны». Именно поэтому «в последние годы кибернетические возможности альянса были расширены».



Пока храбрый натовский генсек в Старом Свете оберегает Европарламент от «дезинформации и кибератак» русских, ещё более храбрый американец засел прямо в ближайшем окружении Путина и поставляет доклады ЦРУ.





Агент ЦРУ дышит в затылок Путину

Джулиан Барнс и Дэвид Сэнгер опубликовали целое кремлёвское расследование в «Нью-Йорк таймс».



Распоряжение президента Трампа, позволяющее генеральному прокурору США Уильяму Барру рассекретить любую разведывательную информацию, связанную с Россией, создаёт «потенциальную конфронтацию» с ЦРУ, поскольку лишает агентство важнейшей силы: выбирать, какими секретами делиться, а какие скрывать дальше. Поведение Трампа объясняется просто. Мистер Трамп сам потребовал, чтобы мистер Барр «докопался» до того, что спецслужбы знают о расследовании по поводу его (Трампа) предвыборной кампании. Он пообещал «разоблачить всё».



Таким образом, президент США заострил вопрос о ЦРУ. Генпрокурор Барр теперь желает «узнать побольше» об источниках в России, в том числе



«о ключевом информаторе, который помогал ЦРУ сделать вывод, что президент Владимир Путин отдал приказ о вмешательстве в выборы 2016 года».



И в этом участвуют не только США: мистер Трамп «призвал» на помощь двух близких союзников государства, Великобританию и Австралию. Трамп хотел бы, чтобы генеральный прокурор изучил и их роль в обмене разведданными «о вмешательстве России».



Распоряжение о таком рассекречивании представляет собой «ответный удар» Трампа на расследование, проведённое ранее спецпрокурором Р. Мюллером, считают авторы материала.



Спецслужбы уже отреагировали: послали «сигнал», что им, мол, «непросто отказаться от своих секретов». Впрочем, Дэн Коутс, директор Национальной разведки, пообещал сотрудничать. Но с оговоркой: сослался на «давно установленные стандарты защиты секретной информации», поскольку иной подход «поставит под угрозу нашу национальную безопасность».



И всё же «в конечном итоге полномочия по рассекречиванию документов принадлежат президенту», напоминают авторы статьи. Поэтому делегирование Трампом соответствующих полномочий Барру фактически лишило Коутса и ЦРУ «контроля за собственными секретами».



Представитель американского Минюста уже сообщил, что мистер Барр запросил у Трампа полномочия по рассекречиванию.





Мистер Барр на совещании в Минюсте



По словам бывших чиновников, наиболее известным из источников информации ЦРУ о вмешательстве России в выборы был «человек, близкий к Путину». Этот человек и передал «информацию». «Источник» представил «доказательства», и на них и строился вывод разведки, который президент Барак Обама обнародовал перед тем, как покинуть свой пост. Это был вывод о том, что за взломом «стоял сам Путин».



По словам официальных лиц, давно работающий «источник» ЦРУ поднялся уже до такой позиции, которая позволила этому информатору в 2016 году представить агентству «ключевую информацию о роли российского руководства в кампании по вмешательству».



Джон О. Бреннан, директор ЦРУ при Обаме, не допускал отчёты этого «источника» на ежедневный президентский брифинг, опасаясь, что документы получат «слишком широкую огласку». Это утверждают «чиновники», с которыми побеседовали журналисты. Вместо этого Бреннан клал их в конверт, предназначавшийся для Обамы и узкого круга помощников.



По словам бывших чиновников, некоторые разоблачения разведопераций, связанных с предвыборной кампанией 2016 года, уже вызвали гнев чиновников Великобритании, Австралии и других государств, тесно связанных с двумя названными странами. Разоблачение дополнительной информации о британском или австралийском сотрудничестве в расследовании может «усугубить напряжённость в отношениях с двумя ближайшими разведывательными партнёрами Америки». Деньги Фонда национального благосостояния. Спроси у МВФ и распорядись по-своему



Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Б. Шифф (демократ) заявил, что распоряжение Трампа может оказаться чрезвычайно разрушительным для ЦРУ и других спецслужб. «Президент, похоже, намерен сейчас рассекретить информацию с целью использовать её как оружие», — заявил Шифф в интервью. И пообещал, что его комитет будет внимательно следить за действиями мистера Барра в ходе расследования. «Мы намерены разоблачить любое злоупотребление, любую политизацию разведки», — сказал он.



На кого работаете, товарищ Трампецкий?

Скандал с «русским вмешательством» в выборы-2016, похоже, опять набирает обороты. Любопытно, что новый интерес к «конвертам» с докладом о кремлёвском агенте ЦРУ, действующем во имя демократии, спровоцировал сам президент Трамп. Впрочем, давно известна его нелюбовь к спецслужбам и разведкам. Точно так же известна и любовь к ним мистера Обамы.



Любопытно и другое. Инициативу Трампа встретили в штыки представители Великобритании и Австралии. Неужели и их агенты проникли в Кремль?



И вот ещё вопрос: на кого работает мистер Трамп, разоблачая секреты ЦРУ? Джон Кампфнер (John Kampfner) через влиятельную газету «Таймс» поведал миру о дураках, живущих в Туманном Альбионе.Мистер Кампфнер — бывший исполнительный директор Creative Industries Federation в Великобритании. Родился в Сингапуре, давно живёт в Лондоне. Публицист, телеведущий, комментатор, рецензент, автор книг, специализируется на современной истории, в том числе российской. Человек, на Западе весьма известный.По словам Кампфнера, он давно уже, с середины нулевых годов, высказывается против того, что Лондон представляет для русских нечто вроде «буксира». Все, говорил он одному министру из числа лейбористов, знали, что «Лондон стал центром отмывания денег для богатых русских». Почему же правительство ничего не делает с этим? Объяснение поступило, и даже искреннее: мол, это «хорошие деньги» [деньги русских], а Британии нужно «финансировать свои школы и больницы».Прошло время, и пришли перемены. Публицист напоминает, что с приходом к власти Терезы Мэй в Великобритании ужесточились правила, отчего пострадали некоторые русские олигархи. Кому-то отказали во въездной визе, кому-то просто отложили её выдачу. Но серьёзные ли это изменения? Кампфнер так не думает. По его мнению, было сделано мало. И делалось это слишком поздно. Видите ли, если уж какие-то деньги оборачиваются в стране, они приобретают законный вид. И уже нельзя понять, во что обратились «мутные» потоки российских денег (или денег китайских, или денег из любого другого места). По словам журналиста, русские «держали нас за дураков, и именно так мы себя и вели».Дело не только в деньгах. Русские «отмывали» и нечто иное: информацию, продолжает автор материала в «Таймс». Москва проводила кампанию, направленную на подрыв западной демократии. Пять лет публиковались fake news и очернялись институции Запада. И в результате это превратилось в «политическую норму». Соответствующую работу для русских делают и западные партии: «Альтернатива для Германии», партия Марин Ле Пен во Франции, «Партия Brexit» в Британии. И если раньше Лондон попался на денежную удочку, то нынче он расплачивается за собственное нежелание разбираться с дезинформацией.Пока Лондон канителится, у НАТО одна нога здесь, а другая — там.НАТО поддерживает Европейский союз, обеспечивая безопасность европейских парламентских выборов и защищая ЕС от кибератак со стороны России, пишет Кристоф Шлитц в немецкой газете «Die Welt».«НАТО и ЕС обмениваются информацией о вредоносном программном обеспечении и кибератаках в режиме реального времени, а также предпринимают совместные усилия по предотвращению дезинформационных кампаний в сети», — сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию.Группа экспертов НАТО встречалась со специалистами из ЕС для обсуждения «конкретных мер по предотвращению киберугроз и дезинформации в контексте европейских выборов», отметил господин Столтенберг. Известно, заявил он, что Россия «намеренно вмешивается в наши демократии, особенно в выборы, путём дезинформации и кибератак».В статье также отмечается, что Интернет стал для НАТО «одним из важнейших направлений современной войны». Именно поэтому «в последние годы кибернетические возможности альянса были расширены».Пока храбрый натовский генсек в Старом Свете оберегает Европарламент от «дезинформации и кибератак» русских, ещё более храбрый американец засел прямо в ближайшем окружении Путина и поставляет доклады ЦРУ.Джулиан Барнс и Дэвид Сэнгер опубликовали целое кремлёвское расследование в «Нью-Йорк таймс».Распоряжение президента Трампа, позволяющее генеральному прокурору США Уильяму Барру рассекретить любую разведывательную информацию, связанную с Россией, создаёт «потенциальную конфронтацию» с ЦРУ, поскольку лишает агентство важнейшей силы: выбирать, какими секретами делиться, а какие скрывать дальше. Поведение Трампа объясняется просто. Мистер Трамп сам потребовал, чтобы мистер Барр «докопался» до того, что спецслужбы знают о расследовании по поводу его (Трампа) предвыборной кампании. Он пообещал «разоблачить всё».Таким образом, президент США заострил вопрос о ЦРУ. Генпрокурор Барр теперь желает «узнать побольше» об источниках в России, в том числеИ в этом участвуют не только США: мистер Трамп «призвал» на помощь двух близких союзников государства, Великобританию и Австралию. Трамп хотел бы, чтобы генеральный прокурор изучил и их роль в обмене разведданными «о вмешательстве России».Распоряжение о таком рассекречивании представляет собой «ответный удар» Трампа на расследование, проведённое ранее спецпрокурором Р. Мюллером, считают авторы материала.Спецслужбы уже отреагировали: послали «сигнал», что им, мол, «непросто отказаться от своих секретов». Впрочем, Дэн Коутс, директор Национальной разведки, пообещал сотрудничать. Но с оговоркой: сослался на «давно установленные стандарты защиты секретной информации», поскольку иной подход «поставит под угрозу нашу национальную безопасность».И всё же «в конечном итоге полномочия по рассекречиванию документов принадлежат президенту», напоминают авторы статьи. Поэтому делегирование Трампом соответствующих полномочий Барру фактически лишило Коутса и ЦРУ «контроля за собственными секретами».Представитель американского Минюста уже сообщил, что мистер Барр запросил у Трампа полномочия по рассекречиванию.По словам бывших чиновников, наиболее известным из источников информации ЦРУ о вмешательстве России в выборы был «человек, близкий к Путину». Этот человек и передал «информацию». «Источник» представил «доказательства», и на них и строился вывод разведки, который президент Барак Обама обнародовал перед тем, как покинуть свой пост. Это был вывод о том, что за взломом «стоял сам Путин».По словам официальных лиц, давно работающий «источник» ЦРУ поднялся уже до такой позиции, которая позволила этому информатору в 2016 году представить агентству «ключевую информацию о роли российского руководства в кампании по вмешательству».Джон О. Бреннан, директор ЦРУ при Обаме, не допускал отчёты этого «источника» на ежедневный президентский брифинг, опасаясь, что документы получат «слишком широкую огласку». Это утверждают «чиновники», с которыми побеседовали журналисты. Вместо этого Бреннан клал их в конверт, предназначавшийся для Обамы и узкого круга помощников.По словам бывших чиновников, некоторые разоблачения разведопераций, связанных с предвыборной кампанией 2016 года, уже вызвали гнев чиновников Великобритании, Австралии и других государств, тесно связанных с двумя названными странами. Разоблачение дополнительной информации о британском или австралийском сотрудничестве в расследовании может «усугубить напряжённость в отношениях с двумя ближайшими разведывательными партнёрами Америки».Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Б. Шифф (демократ) заявил, что распоряжение Трампа может оказаться чрезвычайно разрушительным для ЦРУ и других спецслужб. «Президент, похоже, намерен сейчас рассекретить информацию с целью использовать её как оружие», — заявил Шифф в интервью. И пообещал, что его комитет будет внимательно следить за действиями мистера Барра в ходе расследования. «Мы намерены разоблачить любое злоупотребление, любую политизацию разведки», — сказал он.Скандал с «русским вмешательством» в выборы-2016, похоже, опять набирает обороты. Любопытно, что новый интерес к «конвертам» с докладом о кремлёвском агенте ЦРУ, действующем во имя демократии, спровоцировал сам президент Трамп. Впрочем, давно известна его нелюбовь к спецслужбам и разведкам. Точно так же известна и любовь к ним мистера Обамы.Любопытно и другое. Инициативу Трампа встретили в штыки представители Великобритании и Австралии. Неужели и их агенты проникли в Кремль?И вот ещё вопрос: на кого работает мистер Трамп, разоблачая секреты ЦРУ? Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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