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ЦРУ свернуло свой филиал на Кубе из-за "акустических атак"

28 декабря 2018, 22:09  •  77 • В мире
ЦРУ приняло решение о закрытии своего периферийного пункта на Кубе из-за "акустических атак" на американских дипломатов, которые, как предполагается, приводят к нарушениям работы мозга.
Свою единственную периферийную точку на Кубе вынуждено закрыть Центральное разведывательное управление США. Причина в "акустических атаках", которые якобы проводились на американских дипломатов в посольстве в Гаване. Эти случаи уже стоили Вашингтону нескольких миллионов долларов.
Как сообщает телеканал NBC, ссылаясь на неназванные источники, чем именно были вызваны массовые жалобы дипломатов на недомогание, достоверно установить не удалось. Однако проведённые исследования дали возможность сделать однозначный вывод: так называемые акустические атаки, воздействуя на мозг, приводят к нарушениям в его работе.
К исследованиям этого случая уже присоединились медицинские эксперты из четырёх штатов и семи федеральных ведомств США, включая ВМС США, национальные институты здравоохранения США и центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). На сегодняшний день эти исследования уже обошлись в несколько десятков миллионов долларов.
Напомним, в августе 2017 года американские и канадские диломаты на Кубе пожаловались, что в Гаване они подверглись "акустическим атакам", после которых им потребовалось серьёзное лечение.
Сообщалось, что дипработники обратились к медикам с жалобами на потерю слуха, головные боли и тошноту. Симптомы были вызваны неприятным звуком, похожим на жужжание насекомых или скрежет металла. Дипломаты слышали этот звук дома в ночное время, но установить его источник не удалось.
В правительстве не исключают, что это были спланированные "акустические атаки", которые производились кубинской стороной с помощью специальных приборов.

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