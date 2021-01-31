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ЦРУ сдали себя сами: России пытаются нанести удар сразу по трём направлениям
31 января 2021, 18:55 • 314 • Политика
России накануне митингов в поддержку Навального попытались нанести удар сразу по трём направлениям - через Google на платформе YouTube, через сам фонд Алексея Навального, и, в конечном счёте, через ЦРУ, которые сдали себя сами.
Телеканал CNN сообщил, что "Фонд борьбы с коррупцией"* (включен Минюстом в список иноагентов) обратился к президенту США Джо Байдену с требованием ввести санкции в отношении России. Подобное заявление транслируется в день организованных в городах России акций протеста. Становится ясно, что интересы России и граждан нашей страны так называемой команде Навального безразличны.
В письме, на которое ссылается CNN, говорится, что санкции следует ввести и персонально, например, в отношении министра здравоохранения Михаила Мурашко, а также бизнесмена Романа Абрамовича. Более того, копию такого письма хотят направить ещё и в Евросоюз, а также правительству Великобритании.
Как отметил в личном телеграм-канале блогер Сергей Колясников, мы получили лишнее доказательство того, что провоцируемые в России протесты контролируют из-за рубежа:
"Лишнее свидетельство того, что российские протесты прямо курируются ЦРУ, попробуйте обратиться к Байдену, чтобы на вас обратило внимание CNN. Добавьте сюда рекламу протестов от YouTube, 2 млн долларов на счета Навального. Всё вместе это 275 ст. УК РФ "Государственная измена", - пишет Колясников.
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