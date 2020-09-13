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ЦРУ развлекается в соцсетях: В двух картинках народ нашёл больше отличий, чем секретные агенты
13 сентября 2020, 17:15 • 38 • В мире
ЦРУ развлекается в соцсетях. На этот раз в Twitter подписчикам предложили найти разницу между двумя фотографиями. Ответ опубликовали через сутки. Удивительно, но народ насчитал больше отличий, чем увидели секретные агенты.
В посте на официальной странице ЦРУ в Twitter появилось два практически идентичных изображения - фотография популярного туристического места в Праге. Подписчикам предложили проверить свою наблюдательность и найти 10 отличий.
Люди пытались, искали, находили, перепроверяли: 10 отличий нашли многие, но кое-кому удалось отыскать даже больше. И когда пользователи указали на это, в ЦРУ быстренько сориентировались. Публикуя разгадку, они сделали вид, будто так и было задумано.
"Всегда ищите возможность узнать больше", - написали сотрудники Центрального разведывательного управления США.
Скриншот: Twitter/@CIA
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