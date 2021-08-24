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ЦРУ провело тайные переговоры с главой политофиса талибов* - СМИ

24 августа 2021, 16:15  •  116 • Политика
Уильям Джозеф Бернс. Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Афганистан прибыл главный американский разведчик
Все мировое сообщество пристально следит за развитием ситуации в Афганистане. Недавно журналистам удалось выяснить любопытный факт. Оказалось, директор ЦРУ Уильямс Бернс уже наводит мосты с захватившем государство движением "Талибан"*.
Так, в прессу просочилась информация, что глава американских разведчиков лично прибыл в афганскую столицу для важной беседы. Разумеется, официальных заявлений по этому поводу не было. Талибы* остаются террористической организацией, запрещенной на территории многих государств.
Однако этот нюанс не остановил Бернса, которому понадобилось побеседовать с руководителем политического офиса боевиков муллой Абдулом Гани Барадаром. О секретной встрече американскому изданию Washington Post проболтались чиновники, пожелавшие сохранить свои имена в тайне.
По имеющимся данным, встреча на высоком уровне прошла в понедельник, 23 августа. По мнению представителей американских аналитиков, стороны могли обсуждать приближение так называемой красной линии. Боевики обязали американцев вывести своих военных до 31 августа.
Любопытным является тот факт, что именно Барадара 11 лет назад схватили црушники и упекли в тюрьму. Уже тогда у боевика была возможность пообщаться с представителями серьезных американских ведомств.
Стоит отметить, что это первая встреча на высоком уровне между представителем американской администрации и членом террористической группировки, захватившей власть в Афганистане. По крайней мере, первая, о которой стало известно широкой публике.
*организация запрещена на территории России.

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