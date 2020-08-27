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ЦРУ повторяет на Украине "русский план" из 90-х: У шпионского скандала нашлось двойное дно
27 августа 2020, 21:00 • 87 • Политика
ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН. Комментируя инцидент, бывший сотрудник внешней разведки СССР полковник в отставке Арсен Мартиросян пояснил, что в этом деле видны не только следы Киева, но и США: "Они откровенно обслуживают интересы ЦРУ. Ведь вы же прекрасно знаете, что в здании СБУ сидят американские инструкторы из ЦРУ".
ФСБ показала видео ареста военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины. Шпионский скандал для Царьграда прокомментировал бывший сотрудник внешней разведки СССР полковник в отставке Арсен Мартиросян.
По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) стала уже откровенно выполнять заказы ЦРУ. Потому что американцам действовать в открытую сейчас очень сложно, так как отношения между США и Россией таковы, что контроль со стороны спецслужб чрезвычайно жёсткий. А украинцам в этом отношении легче, потому что у них огромная сеть, которая раскидана по разным весям и территориям, пояснил специалист.
Напомним, что ситуация на Украине сейчас напоминает ту, что царила в России в разгар 90-х. Тогда точно так же в каждом российском ведомстве сидели люди из ЦРУ. Теперь этот же сценарий США реализовали на Украине.
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