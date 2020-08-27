ЦРУ повторяет на Украине "русский план" из 90-х: У шпионского скандала нашлось двойное дно

ФСБ показала видео ареста военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины. Шпионский скандал для Царьграда прокомментировал бывший сотрудник внешней разведки СССР полковник в отставке Арсен Мартиросян.

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) стала уже откровенно выполнять заказы ЦРУ. Потому что американцам действовать в открытую сейчас очень сложно, так как отношения между США и Россией таковы, что контроль со стороны спецслужб чрезвычайно жёсткий. А украинцам в этом отношении легче, потому что у них огромная сеть, которая раскидана по разным весям и территориям, пояснил специалист.

Они откровенно обслуживают интересы ЦРУ. Ведь вы же прекрасно знаете, что в здании СБУ сидят американские инструкторы из ЦРУ, - сказал Арсен Мартиросян в интервью Царьграду.

Напомним, что ситуация на Украине сейчас напоминает ту, что царила в России в разгар 90-х. Тогда точно так же в каждом российском ведомстве сидели люди из ЦРУ. Теперь этот же сценарий США реализовали на Украине.