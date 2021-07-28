ЦРУ поставит крест на Украине? Эксперт оценил самый громкий провал СБУ

Эксперт оценил самый громкий провал СБУ, который подорвал веру западных кураторов в украинскую разведку. ЦРУ поставит на Украине крест?

Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал материал Федерального агентства новостей о фильме скандально известной группы Bellingcat, посвящённому попытке украинцев захватить в заложники граждан России, задержанных в Минске. Первоначально планировалось направить их из Белоруссии на Ближний Восток по липовому контракту, а по дороге посадить самолёт в Киеве под надуманным предлогом и арестовать. Однако эти планы так и не были реализованы из-за того, что кто-то на украинской стороне проговорился. А власти Белоруссии решили не ссориться с Россией на пустом месте.

Бредихин полагает, что операция по задержанию "33 богатырей" была спланирована ЦРУ, однако Украина всё испортила.

То, что киевская власть не выполнила операцию, заставило США принять это в счёт, подсчитать сколько денег было потрачено зря, и подумать над тем, с кем работать дальше не стоит, - рассказал эксперт "Народным новостям".

Политолог полагает, что кадровые перестановки, которые сейчас происходят на Украине (в частности, речь идёт об отставке главы МВД Арсена Авакова), стали американским наказанием за этот провал. И президенту Украины Владимиру Зеленскому теперь не остаётся ничего другого, кроме как выполнять приказы метрополии.