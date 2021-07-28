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ЦРУ поставит крест на Украине? Эксперт оценил самый громкий провал СБУ

28 июля 2021, 17:50  •  271 • Политика
Эксперт оценил самый громкий провал СБУ, который подорвал веру западных кураторов в украинскую разведку. ЦРУ поставит на Украине крест?
Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал материал Федерального агентства новостей о фильме скандально известной группы Bellingcat, посвящённому попытке украинцев захватить в заложники граждан России, задержанных в Минске. Первоначально планировалось направить их из Белоруссии на Ближний Восток по липовому контракту, а по дороге посадить самолёт в Киеве под надуманным предлогом и арестовать. Однако эти планы так и не были реализованы из-за того, что кто-то на украинской стороне проговорился. А власти Белоруссии решили не ссориться с Россией на пустом месте.
Бредихин полагает, что операция по задержанию "33 богатырей" была спланирована ЦРУ, однако Украина всё испортила.
То, что киевская власть не выполнила операцию, заставило США принять это в счёт, подсчитать сколько денег было потрачено зря, и подумать над тем, с кем работать дальше не стоит, - рассказал эксперт "Народным новостям".
Политолог полагает, что кадровые перестановки, которые сейчас происходят на Украине (в частности, речь идёт об отставке главы МВД Арсена Авакова), стали американским наказанием за этот провал. И президенту Украины Владимиру Зеленскому теперь не остаётся ничего другого, кроме как выполнять приказы метрополии.

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