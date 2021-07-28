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ЦРУ поставит крест на Украине? Эксперт оценил самый громкий провал СБУ
28 июля 2021, 17:50 • 271 • Политика
Эксперт оценил самый громкий провал СБУ, который подорвал веру западных кураторов в украинскую разведку. ЦРУ поставит на Украине крест?
Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал материал Федерального агентства новостей о фильме скандально известной группы Bellingcat, посвящённому попытке украинцев захватить в заложники граждан России, задержанных в Минске. Первоначально планировалось направить их из Белоруссии на Ближний Восток по липовому контракту, а по дороге посадить самолёт в Киеве под надуманным предлогом и арестовать. Однако эти планы так и не были реализованы из-за того, что кто-то на украинской стороне проговорился. А власти Белоруссии решили не ссориться с Россией на пустом месте.
Бредихин полагает, что операция по задержанию "33 богатырей" была спланирована ЦРУ, однако Украина всё испортила.
Политолог полагает, что кадровые перестановки, которые сейчас происходят на Украине (в частности, речь идёт об отставке главы МВД Арсена Авакова), стали американским наказанием за этот провал. И президенту Украины Владимиру Зеленскому теперь не остаётся ничего другого, кроме как выполнять приказы метрополии.
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