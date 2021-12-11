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ЦРУ переходит в "тихий" режим. Всё ради победы над Россией и Китаем
11 декабря 2021, 02:15 • 96 • В мире
Американских разведчиков будут обучать с расчётом на специфику России и Китая. В ЦРУ меняют формат подготовки.
Журналисты узнали о новых методах подготовки разведчиков ЦРУ. Сообщается, что раньше Центральное разведывательное управление было сосредоточено на борьбе с терроризмом, сейчас акцент переключился на Россию и Китай.
Со сменой цели будет меняться и подготовка разведчиков. По сведениям источников CNN, в ЦРУ намерены вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств.
Отмечается, что акцент в обучении шпионов будет ставиться на изучении языков. Планируется увеличить набор носителей мандаринского языка, который является наиболее распространённым диалектом китайского языка. Также разведка США будет инвестировать в технологии и всё больше собирать информации о людях. Как именно новые методы ЦРУ отразятся на работе управления по России, телеканал не упоминает.
При этом стоит отметить, что в политической сфере в США наблюдается очевидный пробел. Американцы в открытую в Сети обсуждают ментальное состояние лидера США.
Во время праймериз Джо Байден случайно перепутал жену с сестрой в победной речи, напоминают "Дни.ру". Кроме того, политик недавно не смог выговорить название нового штамма коронавируса.
Супруге президента США Джилл Байден пришлось объясниться публично, что происходит с её мужем. Она отмела слухи о проблемах с ментальным здоровьем супруга и назвала это всё нелепостью.
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