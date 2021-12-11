Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хва...
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Главная / В мире

ЦРУ переходит в "тихий" режим. Всё ради победы над Россией и Китаем

11 декабря 2021, 02:15  •  96 • В мире
Американских разведчиков будут обучать с расчётом на специфику России и Китая. В ЦРУ меняют формат подготовки.
Журналисты узнали о новых методах подготовки разведчиков ЦРУ. Сообщается, что раньше Центральное разведывательное управление было сосредоточено на борьбе с терроризмом, сейчас акцент переключился на Россию и Китай.
Со сменой цели будет меняться и подготовка разведчиков. По сведениям источников CNN, в ЦРУ намерены вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств.
Отмечается, что акцент в обучении шпионов будет ставиться на изучении языков. Планируется увеличить набор носителей мандаринского языка, который является наиболее распространённым диалектом китайского языка. Также разведка США будет инвестировать в технологии и всё больше собирать информации о людях. Как именно новые методы ЦРУ отразятся на работе управления по России, телеканал не упоминает.
При этом стоит отметить, что в политической сфере в США наблюдается очевидный пробел. Американцы в открытую в Сети обсуждают ментальное состояние лидера США.
Во время праймериз Джо Байден случайно перепутал жену с сестрой в победной речи, напоминают "Дни.ру". Кроме того, политик недавно не смог выговорить название нового штамма коронавируса.
Супруге президента США Джилл Байден пришлось объясниться публично, что происходит с её мужем. Она отмела слухи о проблемах с ментальным здоровьем супруга и назвала это всё нелепостью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



96
Источник
Похожие новости
10 декабря 2021, 03:30
Пыл Зеленского остудили морской водой: "Россия по вашим правилам играть не будет"
10 декабря 2021, 01:10
"Донбасс" вторгнется на "особую территорию"? Украинцы получили команду
09 декабря 2021, 21:40
Лукашенко раскрыл замысел по созданию блока у границ России: "Скажу прямо"
09 декабря 2021, 19:55
К Донбассу перебрасывают тяжёлую артиллерию. В МИД указали на провокацию Киева
10 декабря 2021, 01:40
Демократический культ: почему в МИД РФ обвинили США в разрушении системы международных отношений
09 декабря 2021, 12:15
«Подобные высказывания — безответственны»: в посольстве РФ осудили сенатора США за слова о ядерном ударе по России
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2021, 23:55
"Отдельный формат": Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным
10 декабря 2021, 23:15
Приближался к госгранице: российский истребитель сопроводил самолёт-разведчик США над...
10 декабря 2021, 23:55
Республиканский журнал поместил Путина на обложку и тут же получил от либерального Tw...
10 декабря 2021, 23:55
Министра обороны Британии высмеяли за планы войны в Арктике
10 декабря 2021, 23:55
Вопрос референдума по Донбассу Зеленский свёл к неопределённому "может быть"...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2021, 11:30
В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России
04 декабря 2021, 09:50
Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
09 декабря 2021, 09:25
Смерть Европы наступила только что
08 декабря 2021, 22:55
Как Путин отреагировал на угрозы Байдена на переговорах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.