ЦРУ обещало новую мировую войну. Осталось меньше 20 лет

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обещало новую мировую войну. В докладе ведомства говорится, что до неё осталось меньше 20 лет.

По мнению авторов документа, причиной станут изменения климата, а точнее их физические последствия, которые постоянно усиливаются. Из-за этого трансграничные геополитические горячие точки усугубятся. Это случится в связи с действиями государств, охраняющих свои интересы.

ЦРУ обещало новую мировую войну максимум к 2040 году. Она будет состоять из "климатических столкновений". Некоторые государства к началу этого противостояния будут обладать геоинженерными технологиями, усугубляющими наводнения и засухи.

Специалисты из ЦРУ считают, что между странами возникнут разногласия из-за Парижского соглашения по климату, которое предполагает уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу и, соответственно, предотвращение глобального потепления.

Авторы доклада предположили появление конфликтов внутри развивающихся стран, которым будет сложно адаптироваться к новым условиям. Не исключается, что горячими точками в новой мировой войне станут бассейны Нила, Конго, Меконга и Инда. Возможно, их русла изменятся, а потоки воды будут перенаправлены.

В документе содержится список из 11 стран, которые пострадают из-за изменений климата на планете сильнее всех. Среди них Афганистан, КНДР, Индия, Китай, Пакистан, Мьянма, некоторые государства Южной и Центральной Америки.