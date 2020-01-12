ЦРУ написало Конституцию России? "Панорама" словами Трампа раскрыла суть силы русских

Сатирическое издание "Панорама", известное своими шутливыми публикациями, разразилась порцией политического юмора в адрес президента США Дональда Трампа и американских спецслужб. Журналисты сообщили, что глава Белого дома якобы раскритиковал ЦРУ за неспособность ведомства контролировать Москву, напомнив им про хвастовсто.

"В высоких кругах я постоянно слышал хвастовство ЦРУ: мы подменили их страну, мы написали им Конституцию, - процитировали журналисты якобы твит Трампа. - Почему вы сейчас тогда не можете взять их под контроль, господа? Вы же писали их главный закон".

Издание пишет, что эти сообщения, мол, были вскоре удалены после публикации. Но продолжили, сославшись на одно из иностранных СМИ, что президент США не только в Twitter отругал американские спецслужбы, но и, якобы, на одном из закрытых совещаний отчитал директора ЦРУ Джину Хаспел. В том числе упрекнул в том, что мало, мол, денег вливают в "правозащитников" и напомнил о том, в чём состоит сила русских.

"Русские нас обхитрили. Их сила в том, что для них Конституция - никакой не закон, - цитируют журналисты. - Русские сильны, пока они плюют на законы, значит, мы должны настаивать на обратном".

Журналисты не поскупились придать Трампу праведного гнева на не подчиняющихся русских, заметив, что США всячески, мол, пытались давить: и лишить руководящей роли партии, и лишить православия. Но всё пошло крахом.

"Это просто невероятная наглость!" - не без сарказма прокомментировал публикацию tudpavel.