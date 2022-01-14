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ЦРУ готовит для Украины партизан и метеорологов

14 января 2022, 16:25  •  45 • Украина

Пока глава Офиса президента вешает лапшу на уши, рассказывая всему миру, что 90% украинцев готовы с оружием в руках защищать аграрную сверхдержаву, а правительство утверждает порядок осуществления общевоенной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению, «подпольный вашингтонский обком» — действует.

Как пишет Yahoo News, ссылаясь на 5 бывших сотрудников из сферы разведки и национальной безопасности США, с 2015 года, после начала военного конфликта на Донбассе, ЦРУ проводит секретную программу интенсивной подготовки для элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки.

По словам бывших чиновников, многонедельная программа подготовки ЦРУ, базирующаяся в США, включала в себя обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, наземной навигации и тактике, разведке и другим аспектам. Инсайдеры отмечают, что обучение было направлено на помощь в сборе разведывательных данных, а вовсе не для наступательных действий. Однако, по мнению бывших силовиков, подготовка специальных военных групп, которых все последние 8 лет натаскивали на «борьбу с российской армией», и полученные спезназовцами навыки, могут сыграть критически важную роль «в случае российского вторжения, будучи применены для партизанских целей борьбы против оккупантов».


Проще говоря, нет никакого «народного сопротивления» (как не было его и на Евромайдане), а есть хорошо подготовленная американцами силовая провокация. И «защищать» Украину будут не столько добровольцы с бесплатными патронами от МО, сколько группы военных наемников. Ведь Украина уже давно является колонией США, а колонизаторы свое добро без боя не сдают.

Правда, в ЦРУ открестились от подготовки вооруженных повстанцев, которые в случае «вторжения» будут имитировать борьбу украинского народа за свободу и европейские ценности. Дескать, силовики сейчас неактуальны - на первый план в противостоянии с РФ выходит гидрометцентр.

Британский «Телеграф» сообщает, что администрация Джо Байдена нанимает на работу метеорологов, чтобы те могли предсказать температурное потепление для определения новой даты нападения России на Украину.

«Вторжение России откладывается! - пишет в своем канале адвокат Татьяна Монтян. - Танки испугались грязи! Примерно с таким посылом выходят статьи в Британии и США. Например, по информации в «Нью-Йорк Таймс», Владимир Путин был вынужден отменить свое вторжение в Украину из-за слишком теплой погоды. Секретные источники в администрации Байдена полагают, что российские танки просто застряли бы в плодородных украинских черноземах, поэтому вторжение отложили до наступления крещенских морозов. Но самое интересное в этой статье даже не то, что танки испугались грязи, а то, что в Белом Доме наняли специального человека, который постоянно отслеживает прогноз погоды и оперативно докладывает об этом президенту США. Именно по прогнозу погоды теперь и определяется вероятность нападения России. В общем, морозы пришли, земля промерзнет примерно за неделю, и что нам расскажет по этому поводу «Нью-Йорк Таймс», я даже не представляю. Ну, а Белому Дому уже пора нанимать в штат индейских шаманов, которые в наркотическом угаре будут предсказывать будущее Байдену. Хотя зачем их нанимать, если за такими предсказаниями Байден может обратиться к Зеленскому? А сынишка Хантер поможет, если что».

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