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ЦРУ - новая проблема России: Путина призвали готовиться к лавине из попыток госпереворота

12 января 2021, 12:55  •  29 • Политика
Как считают политологи, в случае смены руководства ЦРУ станет новой проблемой для России. Поэтому в 2021 году президенту России Владимиру Путину стоит приготовиться к лавине из попыток госпереворота, за которыми будут стоять американцы и их агенты.
Избранный президент США Джо Байден рассчитывает назначить бывшего американского посла в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Ситуацию в интервью телеканалу "360" прокомментировал политолог Сергей Марков.
Эксперт не исключает, что после смены руководства у ведомства изменятся приоритеты. Дело в том, что при президенте Дональде Трампе главным оппонентом Вашингтона был Китай, однако при Байдене акцент будет сделан на борьбе с Россией.
Не стоит забывать, что Бернс также считается специалистом по арабским странам. Дипломат вёл переговоры с Ираном, владеет русским и арабским языками.
"Нам нужно к этому готовиться. Самое главное - нужно "почистить" российскую элиту от агентуры", - озвучил свой прогноз политолог.
ЦРУ будет опираться на людей, которые винят Москву в конфликте между Западом и Россией. При этом Бернс может сделать ставку не только на разведку, но и масштабные политические операции. Например, речь идёт о попытке свержения президента России Владимира Путина уже в сентябре 2021 года.
Как добавил американист Рафаэль Ордуханян, все кадровые назначения на российском и европейском направлениях будут направлены на реализацию исключительно русофобской политики Вашингтона. И данная линия при Байдене лишь усилится, передаёт РИА ФАН.
Попыток спровоцировать госпереворот в России со стороны американцев стоит ожидать на протяжении всего 2021 года. Кроме того, будут расширены связи Штатов с командой блогера Алексея Навального и другими иноагентами, у которых "внезапно" появятся дополнительные деньги на антироссийскую деятельность.

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