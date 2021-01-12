ЦРУ - новая проблема России: Путина призвали готовиться к лавине из попыток госпереворота

Избранный президент США Джо Байден рассчитывает назначить бывшего американского посла в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Ситуацию в интервью телеканалу "360" прокомментировал политолог Сергей Марков.

Эксперт не исключает, что после смены руководства у ведомства изменятся приоритеты. Дело в том, что при президенте Дональде Трампе главным оппонентом Вашингтона был Китай, однако при Байдене акцент будет сделан на борьбе с Россией.

Не стоит забывать, что Бернс также считается специалистом по арабским странам. Дипломат вёл переговоры с Ираном, владеет русским и арабским языками.

"Нам нужно к этому готовиться. Самое главное - нужно "почистить" российскую элиту от агентуры", - озвучил свой прогноз политолог.

ЦРУ будет опираться на людей, которые винят Москву в конфликте между Западом и Россией. При этом Бернс может сделать ставку не только на разведку, но и масштабные политические операции. Например, речь идёт о попытке свержения президента России Владимира Путина уже в сентябре 2021 года.

Как добавил американист Рафаэль Ордуханян, все кадровые назначения на российском и европейском направлениях будут направлены на реализацию исключительно русофобской политики Вашингтона. И данная линия при Байдене лишь усилится, передаёт РИА ФАН.

Попыток спровоцировать госпереворот в России со стороны американцев стоит ожидать на протяжении всего 2021 года. Кроме того, будут расширены связи Штатов с командой блогера Алексея Навального и другими иноагентами, у которых "внезапно" появятся дополнительные деньги на антироссийскую деятельность.