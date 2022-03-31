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Цхинвал сегодня не уснёт: Как в Южной Осетии отмечают референдум о присоединении к России
31 марта 2022, 00:00 • 137 • Политика
В Южной Осетии заявили о проведении референдума о вхождении в состав России 10 апреля. Цхинвал отметил это гудками множества машин.
Столица Южной Осетии отмечает новости о проведении референдума по вхождению в состав России. Машины с флагами двух стран радостно сигналят. Судя по всему, Цхинвал сегодня не уснёт.
На кадрах из столицы Южной Осетии видно, как автомобили с флагами едут нескончаемым потоком по улицам города. Водители сигналят в поддержку долгожданного решения.
О подготовке референдума заявил 30 марта спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев. По его словам, у страны есть все основания для вхождения в состав России и все необходимые процедуры будут проведены уже в самое ближайшее время. Референдум назначен на 10 апреля 2022 года, после президентских выборов.
Напомним, что Южная Осетия признана Россией как независимое государство после нападения Грузии в 2008 году. Русские войска в течение недели отбили атаку грузинских войск, подготовленных по стандартам НАТО, и даровали Южной Осетии возможность самостоятельно решать свою судьбу.
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