Цивилизация Россия. Вызовы и ответы • 57 • Аналитика

Он смело сеял просвещенье,

Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.



А. С. Пушкин. Стансы Самодержавною рукойОн смело сеял просвещенье,Не презирал страны родной:Он знал ее предназначенье.А. С. Пушкин. Стансы





Виктор Васнецов "Крещение Руси". Третьяковская галерея



Вызовы

Одна из теорий, посвящённых развитию человечества, описывает развитие как столкновение цивилизаций.



Английский философ истории А. Дж. Тойнби, определяя отношение Запада с другими цивилизациями, отнес Россию к догоняющему типу развития.



Если западная цивилизация в силу исторических обстоятельств на определенном этапе развития человеческой истории «опередила» другой мир в технологиях, бросала вызовы другим цивилизациям, то они, в силу «отставания», вынуждены были на них отвечать… или умереть.



Под «вызовом» можно понимать следующие элементы: экспансия, захват, порабощение, нечестная конкуренция, неэквивалентный экономический и культурный обмен, ограничение в развитии, запрет и давление с целью замедлить или ограничить развитие роста конкурента. Все перечисленные моменты объективно характеризуют Запад в борьбе с другими цивилизациями и народами.



«Победа Запада» была предопределена именно рывком в технологиях, чего другие системы достичь не могли. Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет писал:

«Китай достиг технических высот, не имея полнейшего понятия о физике. Лишь современная европейская техника коренится в науке и ей обязана своим уникальным свойством – способностью бесконечно развиваться. Любая иная техника — месопотамская, египетская, греческая, римская, восточная – достигала определенного рубежа, который не могла преодолеть, и едва касалась его, как тут же плачевно отступала».



Хрестоматийным примером является полное уничтожение мезоамериканской цивилизации испанцами. Другим ярким примером борьбы цивилизаций были опиумные войны 40-60 гг. ХIХ в. и последовавшая за ними экспансия западных стран, которые принудили империю Цин покупать наркотики и предоставить режим абсолютного благоприятствования западным купцам. Эти действия стали ужасным унижением и ударом по этнопсихологии китайцев, считавших свою страну центром мира — Поднебесной, на которую с завистью глядят далекие и близкие государства варваров.



Западноцентрист Тойнби считал, что те цивилизации, которые в состоянии модернизироваться или перенять «технологию», способны противостоять западной цивилизации, а те, которые этого не в состоянии сделать, погибали или были захвачены Западом.



Автор приводит примеры ряда «не справившихся цивилизаций» (а писал он свои работы в 50-х годах ХХ века), которые стали колониями Запада в ХIХ в., включая такие суперцивилизации, как Индию и Китай.



Скажем ради справедливости, что Тойнби предсказывал, что суперцивилизации Индии и Китая восстанут от спячки и смогут ещё преподнести серьезные сюрпризы в борьбе цивилизаций, свидетелями чего мы сегодня и являемся.





Продолживший рассматривать мир через столкновение и взаимодействие цивилизаций С. Хантингтон писал:

«Приход к власти марксизма сначала в России, затем в Китае и Вьетнаме стал первой фазой от европейской международной системы к постевропейской многоцивилизационной системе…Ленин. Мао и Хо Ши Мин подогнали её под себя [имеется в виду марксистская теория. – В.Э.], чтобы бросить вызов западному могуществу, а также чтобы мобилизовать свои народы и утвердить их национальную идентичность и автономность в противовес Западу».



Итак, догоняющий тип всегда подразумевает, что объектом давления будет тот, кто «догоняет», и чем больше отставания на всех уровнях (в производстве, информационной сфере и управлении обществом), тем больше «вызовов». Как гласит русская пословица, беда не приходит одна — сама идет и сто за собой ведет. На бытовом уровне это как работа в цейтноте, когда, например, из-за отсутствия планирования рабочего дня или простой излишней перегруженности не представляется возможным справиться или разобраться с текущими вопросами и требованиями: они нарастают как снежный ком.



Другим таким фактором может стать формалистический подход, когда по факту есть специальные организации, призванные решить важные вопросы, но они ничего не решают: то есть они вроде и есть, а вроде их и нет. Или решают вопросы и отвечают на «вызовы» столь неспешно и неохотно, в темпе, не отвечающем потребностям, что они превращаются уже в трудно решаемые проблемы, требующие глобальных усилий не одной специализированной структуры.



В чём причина проблем? Ответ тут всегда один – отсутствие системы, системы управления и защиты, адекватной развитию общества. Конечно, когда речь идет о новом и новейшем времени, а не о ранних периодах.



Россия: «догоняющий тип» развития?

Я тезисно хотел бы рассмотреть узловые вопросы «догоняющего типа» развития применительно к истории России в рамках «столкновения цивилизаций».



Первое. Россия — Русь в определенный момент стала, так сказать, «отставать» по сравнению с европейскими соседями, и это отставание не было связано с социальным устройством страны, или, скажем по-другому, неправильным социальным устройством страны, внешним военным давление или особенностями этнопсихологии русских.



Каждый народ или группа народов (племён) развивается в своих исторических рамках. Никакого «закона» об отсталых и передовых странах с точки зрения развития нет, так как такая теория антинаучна и сродни расизму.



Повторимся, Россия проходила свой «органический» путь развития, и этот выбранный путь оказался куда более верным, скажем, по сравнению с соседним государством поляков и литовцев или с «аристократическими» республиками на северо-западе Восточной Европы, республиками, сложившимися на основе древнерусских вечевых княжеств, но из-за захвата власти в них боярскими родами зашедшими в тупик.



Попутно отметим, что никакой развилки не стояло и не могло стоять в конце ХV века: или московская ранняя монархия или «аристократическая» республика. Никакого «или – или». Только монархическая форма управления страной могла дать возможность развиваться Руси на этом историческом этапе. О Новгородской и Псковской республиках вопрос стоял не как о об альтернативном пути, а о том, кто из соседей их поглотит в конце концов. Какой-либо иной взгляд на ситуацию с северными республиками выводит нас за рамки научного подхода к проблеме — в область фантазий и выдумок.



Проблема заключалась в том, что в этом «негласном» противоборстве, в силу более раннего вступления Западной Европы на путь исторического развития, «она выигрывала соревнование».



А вот пример из другой истории. Многие африканские народы негроидной расы в период ХVIII — начала ХIХ вв. вышли на уровень экономического равновесия племен, находясь в гармонии с биосферой, не эксплуатируя её хищнически.



Но их хрупкие протосистемы были сметены европейскими и арабскими работорговцами, обладавшими превосходством в вооружении, организации и технологиях воздействия (подкуп вождей, спаивание и т. п.), и огромные территории Африки превратились в запущенные пустыни и леса.



Отставали ли африканцы по отношению к захватчикам? Да. Отставали ли они по отношению к собственному развитию и взаимодействию с окружающим миром (биосферой)? Нет и нет.



Второе. Неоспоримым фактом является то, что Россия — это цивилизация. Ошибка сторонников чисто «западного» пути развития как раз и состоит в том, что Россия, по их мнению, не должна искать чего-то особенного, не искать своего пути, а использовать готовые модели и лекала, а отклонение от них ведёт её к экономическому и политическому отставанию.



Хотя ещё в 1918 г. О. Шпенглер писал о том, что западное общество рассматривает историю через призму западноцентризма. И в этом он видел большую ошибку. Он требовал перейти от «птолемеева подхода к истории Коперника», указывая, что мир не вращается вокруг Запада. Под прикрытием экологического сотрудничества. Американская милитаризация Амазонии



Еще более жёстко по этому поводу высказался А. Тойнби, писавший об «ограниченности и наглости», эгоцентричности Запада. Вот что говорил по этому поводу Ролан Барт в эссе «Затерянный континент», критикуя представления западного человека о других цивилизациях:

«Для них [кинематографистов-любителей. — В.Э.] путешествие на Восток — всего лишь прогулка по лазурному морю под вечно сияющим солнцем. Этот Восток (кстати сказать, превратившийся ныне в политический центр мира) предстает в фильме совершенно банальным, прилизанным и раскрашенным, словно на старых почтовых открытках.

Прием, оправдывающий такую безответственность, вполне понятен: раскрасить мир всегда значит так или иначе заявить о его неприятии... Закрашенный, выхолощенный, задавленный пышными «образами», Восток тем самым оказывается подготовлен к полному уничтожению, на которое его обрекает фильм. Поигрывая с медвежонком-талисманом и комически вываливая спагетти на палубу, наши киноэтнографы без труда сумеют изобразить такой Восток, который по видимости экзотичен, а по существу, глубочайшим образом похож на Запад, по крайней мере в его спиритуалистической ипостаси. На Востоке особые религии? Ничего страшного, различия мало что значат перед лицом коренного единства идеализма».



Переведём французского семиотика: если о вещах, идеях и поступках можно судить на основе западных правил и ценностей, то эти сущности вписываются в «западное многообразие мира», если нет, то они не имеют права на существования, или могут пребывать только в роли «изгоев».



Если на Западе появляется новая идеологема, то весь мир обязан её поддержать под страхом отлучения от западных материальных и нематериальных ценностей (санкции).



Правила игры устанавливает Запад, и если кто-то начинает выигрывать по этим правилам, то правила просто меняются.



Резюмируя эти взгляды, исследователь цивилизаций С. Хантингтон писал:

«Иллюзии и предрассудки, о которых предупреждали нас эти учёные, всё ещё живы в конце двадцатого века расцвели и превратились в широко распространенную и ограниченную по сути концепцию о том, что европейская цивилизация Запада есть универсальная цивилизация мира».



Эти же заблуждения присутствуют и в ХХI в., внося раскол на уровне сознания, мировосприятия и, как следствие, в систему управления обществом.



Русь – Россия – генетически европейская, но отдельная цивилизация на территории Европы, волей исторических судеб связавшая себя совместным существованием с народами Востока. Россия, как и Византия, европейская, но не западная цивилизация. И как Византия не западная не потому, что испытывала большее влияние Востока, как это предполагали сторонники Евразийской теории, а потому, что имела другие корни и истоки.



Третье. Следует понимать, что исторически, любое технологическое, военное и социальное отставание превращает «отставшие» народы в «корм», прямо или косвенно, для более развитых. Монголы, например, в социально-историческом плане стоявшие на более низкой стадии развития, чем подавляющее большинство захваченных ими стран, имели над ними одно важное преимущество: их общество было устроено как система для вызовов — для войны.



Экстенсивное развитие человеческого общества, конечно, при наличии и интенсивных моментов, подразумевает лишь один сценарий для «отстающих» — аннигиляцию.



Четвертое. Ключевой прорыв в прогрессе, достигнутый человечеством, произошедший в ХХ в., связан не только с западной цивилизацией. Советский Союз стал важнейшим драйвером прогресса и вывел Русскую цивилизацию из «догоняющей» в «бросающей вызовы» в ХХ в., чего Россия ни до, ни после его развала миру предложить не могла. Прошу не путать военное доминирование (Россия в 20-40 гг. ХIХ в.) и цивилизацию, создающую вызовы.



Под прогрессом мы подразумеваем не только революционные изменения в технике, но и в социальной инженерии, гуманизации человеческой цивилизации в целом. Недаром, говоря о ХХ в., вполне закономерно говорить о веке советской или русской цивилизации.



Что же стало причиной «отставания» России? Мы намеренно берём данное слово в скобки.



О «татаро-монгольском мифе» мы уже писали в статье на «ВО»: «Русь в составе восточной империи?», в следующей статье мы попытаемся рассмотреть реальные проблемы отставания. И подытожим:



Если только пытаешься «догонять» без изменения подхода или системы – не догонишь никогда. Скорее загонишь себя. Так и в борьбе цивилизаций: загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?



Продолжение следует… Одна из теорий, посвящённых развитию человечества, описывает развитие как столкновение цивилизаций.Английский философ истории А. Дж. Тойнби, определяя отношение Запада с другими цивилизациями, отнес Россию к догоняющему типу развития.Если западная цивилизация в силу исторических обстоятельств на определенном этапе развития человеческой истории «опередила» другой мир в технологиях, бросала вызовы другим цивилизациям, то они, в силу «отставания», вынуждены были на них отвечать… или умереть.Под «вызовом» можно понимать следующие элементы: экспансия, захват, порабощение, нечестная конкуренция, неэквивалентный экономический и культурный обмен, ограничение в развитии, запрет и давление с целью замедлить или ограничить развитие роста конкурента. Все перечисленные моменты объективно характеризуют Запад в борьбе с другими цивилизациями и народами.«Победа Запада» была предопределена именно рывком в технологиях, чего другие системы достичь не могли. Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет писал:Хрестоматийным примером является полное уничтожение мезоамериканской цивилизации испанцами. Другим ярким примером борьбы цивилизаций были опиумные войны 40-60 гг. ХIХ в. и последовавшая за ними экспансия западных стран, которые принудили империю Цин покупать наркотики и предоставить режим абсолютного благоприятствования западным купцам. Эти действия стали ужасным унижением и ударом по этнопсихологии китайцев, считавших свою страну центром мира — Поднебесной, на которую с завистью глядят далекие и близкие государства варваров.Западноцентрист Тойнби считал, что те цивилизации, которые в состоянии модернизироваться или перенять «технологию», способны противостоять западной цивилизации, а те, которые этого не в состоянии сделать, погибали или были захвачены Западом.Автор приводит примеры ряда «не справившихся цивилизаций» (а писал он свои работы в 50-х годах ХХ века), которые стали колониями Запада в ХIХ в., включая такие суперцивилизации, как Индию и Китай.Скажем ради справедливости, что Тойнби предсказывал, что суперцивилизации Индии и Китая восстанут от спячки и смогут ещё преподнести серьезные сюрпризы в борьбе цивилизаций, свидетелями чего мы сегодня и являемся.Продолживший рассматривать мир через столкновение и взаимодействие цивилизаций С. Хантингтон писал:Итак, догоняющий тип всегда подразумевает, что объектом давления будет тот, кто «догоняет», и чем больше отставания на всех уровнях (в производстве, информационной сфере и управлении обществом), тем больше «вызовов». Как гласит русская пословица, беда не приходит одна — сама идет и сто за собой ведет. На бытовом уровне это как работа в цейтноте, когда, например, из-за отсутствия планирования рабочего дня или простой излишней перегруженности не представляется возможным справиться или разобраться с текущими вопросами и требованиями: они нарастают как снежный ком.Другим таким фактором может стать формалистический подход, когда по факту есть специальные организации, призванные решить важные вопросы, но они ничего не решают: то есть они вроде и есть, а вроде их и нет. Или решают вопросы и отвечают на «вызовы» столь неспешно и неохотно, в темпе, не отвечающем потребностям, что они превращаются уже в трудно решаемые проблемы, требующие глобальных усилий не одной специализированной структуры.В чём причина проблем? Ответ тут всегда один – отсутствие системы, системы управления и защиты, адекватной развитию общества. Конечно, когда речь идет о новом и новейшем времени, а не о ранних периодах.Я тезисно хотел бы рассмотреть узловые вопросы «догоняющего типа» развития применительно к истории России в рамках «столкновения цивилизаций».Россия — Русь в определенный момент стала, так сказать, «отставать» по сравнению с европейскими соседями, и это отставание не было связано с социальным устройством страны, или, скажем по-другому, неправильным социальным устройством страны, внешним военным давление или особенностями этнопсихологии русских.Каждый народ или группа народов (племён) развивается в своих исторических рамках. Никакого «закона» об отсталых и передовых странах с точки зрения развития нет, так как такая теория антинаучна и сродни расизму.Повторимся, Россия проходила свой «органический» путь развития, и этот выбранный путь оказался куда более верным, скажем, по сравнению с соседним государством поляков и литовцев или с «аристократическими» республиками на северо-западе Восточной Европы, республиками, сложившимися на основе древнерусских вечевых княжеств, но из-за захвата власти в них боярскими родами зашедшими в тупик.Попутно отметим, что никакой развилки не стояло и не могло стоять в конце ХV века: или московская ранняя монархия или «аристократическая» республика. Никакого «или – или». Только монархическая форма управления страной могла дать возможность развиваться Руси на этом историческом этапе. О Новгородской и Псковской республиках вопрос стоял не как о об альтернативном пути, а о том, кто из соседей их поглотит в конце концов. Какой-либо иной взгляд на ситуацию с северными республиками выводит нас за рамки научного подхода к проблеме — в область фантазий и выдумок.Проблема заключалась в том, что в этом «негласном» противоборстве, в силу более раннего вступления Западной Европы на путь исторического развития, «она выигрывала соревнование».А вот пример из другой истории. Многие африканские народы негроидной расы в период ХVIII — начала ХIХ вв. вышли на уровень экономического равновесия племен, находясь в гармонии с биосферой, не эксплуатируя её хищнически.Но их хрупкие протосистемы были сметены европейскими и арабскими работорговцами, обладавшими превосходством в вооружении, организации и технологиях воздействия (подкуп вождей, спаивание и т. п.), и огромные территории Африки превратились в запущенные пустыни и леса.Отставали ли африканцы по отношению к захватчикам? Да. Отставали ли они по отношению к собственному развитию и взаимодействию с окружающим миром (биосферой)? Нет и нет.Неоспоримым фактом является то, что Россия — это цивилизация. Ошибка сторонников чисто «западного» пути развития как раз и состоит в том, что Россия, по их мнению, не должна искать чего-то особенного, не искать своего пути, а использовать готовые модели и лекала, а отклонение от них ведёт её к экономическому и политическому отставанию.Хотя ещё в 1918 г. О. Шпенглер писал о том, что западное общество рассматривает историю через призму западноцентризма. И в этом он видел большую ошибку. Он требовал перейти от «птолемеева подхода к истории Коперника», указывая, что мир не вращается вокруг Запада.Еще более жёстко по этому поводу высказался А. Тойнби, писавший об «ограниченности и наглости», эгоцентричности Запада. Вот что говорил по этому поводу Ролан Барт в эссе «Затерянный континент», критикуя представления западного человека о других цивилизациях:Переведём французского семиотика: если о вещах, идеях и поступках можно судить на основе западных правил и ценностей, то эти сущности вписываются в «западное многообразие мира», если нет, то они не имеют права на существования, или могут пребывать только в роли «изгоев».Если на Западе появляется новая идеологема, то весь мир обязан её поддержать под страхом отлучения от западных материальных и нематериальных ценностей (санкции).Правила игры устанавливает Запад, и если кто-то начинает выигрывать по этим правилам, то правила просто меняются.Резюмируя эти взгляды, исследователь цивилизаций С. Хантингтон писал:Эти же заблуждения присутствуют и в ХХI в., внося раскол на уровне сознания, мировосприятия и, как следствие, в систему управления обществом.Русь – Россия – генетически европейская, но отдельная цивилизация на территории Европы, волей исторических судеб связавшая себя совместным существованием с народами Востока. Россия, как и Византия, европейская, но не западная цивилизация. И как Византия не западная не потому, что испытывала большее влияние Востока, как это предполагали сторонники Евразийской теории, а потому, что имела другие корни и истоки.Следует понимать, что исторически, любое технологическое, военное и социальное отставание превращает «отставшие» народы в «корм», прямо или косвенно, для более развитых. Монголы, например, в социально-историческом плане стоявшие на более низкой стадии развития, чем подавляющее большинство захваченных ими стран, имели над ними одно важное преимущество: их общество было устроено как система для вызовов — для войны.Экстенсивное развитие человеческого общества, конечно, при наличии и интенсивных моментов, подразумевает лишь один сценарий для «отстающих» — аннигиляцию.Ключевой прорыв в прогрессе, достигнутый человечеством, произошедший в ХХ в., связан не только с западной цивилизацией. Советский Союз стал важнейшим драйвером прогресса и вывел Русскую цивилизацию из «догоняющей» в «бросающей вызовы» в ХХ в., чего Россия ни до, ни после его развала миру предложить не могла. Прошу не путать военное доминирование (Россия в 20-40 гг. ХIХ в.) и цивилизацию, создающую вызовы.Под прогрессом мы подразумеваем не только революционные изменения в технике, но и в социальной инженерии, гуманизации человеческой цивилизации в целом. Недаром, говоря о ХХ в., вполне закономерно говорить о веке советской или русской цивилизации.Что же стало причиной «отставания» России? Мы намеренно берём данное слово в скобки.О «татаро-монгольском мифе» мы уже писали в статье на «ВО»:, в следующей статье мы попытаемся рассмотреть реальные проблемы отставания. И подытожим:Продолжение следует… Ващенко Э.Д. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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