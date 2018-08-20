Цивилизация – жертва войны американских элит

Автор:

Спирин Егор

С начала становления денежной цивилизации «сильные мира сего» не останавливались ни перед чем для достижения своих целей. Не сказать, что цель не оправдывает средства, проблема в масштабе. А масштаб всегда был сугубо индивидуальным. Основная задача большинства мировых элит всегда была, есть и будет заключаться в собственном обогащении. Возьмем раскол церкви. Князья Нового времени поддержали Мартина Лютера для того, чтобы создать «ручные церкви», проповедовавшие «управляемую религию», которая была необходима им для достижения своих политических целей. Никто не думал масштабнее и не мог спрогнозировать то, что вместо трансформации церкви произойдет ее раскол.

Мартин Лютер Кинг. Фото: www.globallookpress.com

Так и сейчас. В Америке происходит колоссальное противостояние, в результате которого множатся «силы зла» — либертарные социалисты. Они стремятся к достижению абсолютной «негативной» свободы по принципу «бери от жизни все и плюй на ограничения». Сами того не осознавая, они выполняют прямой политический заказ элит. К чему может привести противостояние «верхов», и почему одной части буржуазии выгодно нарастание деструктивных тенденций?

А кто, собственно, дерется?

США принято использовать в качестве синонима цитадели рыночной демократии, однако современные тенденции указывают на то, что американский капитализм находится в глубочайшем системном кризисе. Американское общество стремительно левеет. По последним опросам общественного мнения, проводившимся компанией Gallup, 60% демократов положительно относятся к социализму, более того, даже среди республиканцев есть 16% людей, разделяющих социалистические идеи. Это также можно видеть на примере СМИ (NY Times, VOX, CNN, The Washington Post, CBS, NBC), которые в унисон твердят о необходимости ограничения свободы слова для правых.

С трибун институтов вещают такие люди, как Ноам Хомский и Терри Иглтон. На марши борцов за социальную справедливость выходит все больше и больше людей. А антифашисты, которые на самом деле своим поведением копируют модель самих фашистов, хотят сносить памятники героям Гражданской войны. Политику данное влияние также не обошло стороной. Вспомним Берни Сандерса. В стране, по сути, выращенной на протестантской этике, само появление такой одиозной фигуры можно воспринимать как совершенно уникальный феномен, обличающий внутренний надлом системы. Однако спешим вас разочаровать.