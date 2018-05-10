Цивилев заявил об участии в выборах главы Кузбасса

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ТАСС, 10 мая. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о выдвижении своей кандидатуры от партии "Единая Россия" для участия в выборах главы Кузбасса, а также о согласии возглавить список партии на выборах в Совет народных депутатов региона. Об этом он заявил журналистам в Новокузнецке после встречи с представителями первичных партийных организаций из всех городских округов и районов Кузбасса.

"Я дал согласие идти от "Единой России" и на выборы губернатора, и возглавить списки "Единой России". Я верю в эту команду, я верю в эту партию и очень хочу, чтобы именно партия "Единая Россия" принимала активное участие в реализации всех наших масштабных задач, которые мы ставим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли он возглавлять список партии на предстоящих выборах в Совет народных депутатов региона.

В сентябре в Кемеровской области должны состояться досрочные выборы губернатора. Последний раз главу региона выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля он ушел в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", из-за которого погибли 60 человек.

Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, региональное отделение "Единой России" уже выдвинуло его в числе двух кандидатов на праймериз по выборам главы Кузбасса.

Также осенью жители региона должны выбрать новых депутатов в кузбасский парламент. Произошедшие перемены в исполнительной власти отразились и на облсовете: 3 апреля 73-летний Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а еще через неделю стал председателем облсовета. Тулеев традиционно возглавлял список единороссов на выборы в кузбасский парламент.