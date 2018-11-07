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Цитаты Ленина, за которые коммунистам должно быть стыдно

07 ноября 2018, 23:54  •  93 • Политика
Царьград публикует выдержки из полного собрания сочинений Владимира Ульянова-Ленина, в которых раскрывается природа его отношения к России и русскому народу.
Автор:
Афанасьев Андрей
7 ноября КПРФ и другие левые организации отмечали свой праздник – день октябрьского переворота. Он стал одной из ключевых отправных точек в череде трагических событий начала XX века. Ранее, в дни празднования столетия комсомола, мы подготовили цитаты Ленина о России и русском народе, которые в полной мере раскрывали сущность этого политического деятеля и его звериной русофобии.
Наш материал вызвал крайнее возмущение коммунистов и сочувствующих всех мастей, многие стали требовать указать точные источники каждой цитаты, об этом чуть позже. А сегодняшний материал подготовлен на основе работ доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН Владимира Михайловича Лаврова. Его книгу «Ленин против России» можно легко найти в интернете. Все цитаты будут из собрания сочинений кумира коммунистов.
Ленин-предатель
…нельзя великороссам «защищать отечество» иначе, чем желая поражения во всякой войне царизму; «неверен лозунг «мира», лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну»; «наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.26 С. 108-109, 6; Ленинский сборник. Т.2 С.195)

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