Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"...
Главная / Политика

Цитата недели принадлежит Путину: "Пшикнул с одной стороны"

27 ноября 2021, 20:55  •  333 • Политика
Неделя подходит к концу. Чем она запомнится? Например, цитатой недели по версии кремлёвского пула. И принадлежит она, как вы понимаете, Владимиру Путину: "Пшикнул с одной стороны".
Президент России Владимир Путин принял участие в тестировании назальной вакцины от коронавируса. В середине недели он сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт", а также спросил у представителя НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, может ли испытать на себе назальную вакцину от ковида. Ответ получил утвердительный, а спустя день рассказал, как прошли испытания.
Рассказ Владимира Путина о назальной вакцине и стал цитатой дня по версии журналистов кремлёвского пула РИА Новости:
"Пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут посидел - и всё на этом закончилось".
Владимир Путин добавил, что чувствует себя хорошо. Позже то же самое о состоянии президента сообщил и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





333
Источник
Похожие новости
27 ноября 2021, 07:30
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
27 ноября 2021, 05:45
"Не по телевизору сообщают": Эксперт объяснил, почему переворот на Украине будет не 1 декабря
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
27 ноября 2021, 11:35
"Был любимцем всей страны": Гордон ответил Зеленскому на оскорбление
27 ноября 2021, 17:25
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское кресло
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 ноября 2021, 07:30
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
27 ноября 2021, 08:40
Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
27 ноября 2021, 05:45
"Не по телевизору сообщают": Эксперт объяснил, почему переворот на Украине ...
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медв...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
25 ноября 2021, 09:25
Россия получит атомную базу в Сербии
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
23 ноября 2021, 02:35
"Дурят и будут дурить": Циничный спектакль Ротшильдов разоблачён
25 ноября 2021, 00:05
Израильская авиация 10 минут била ракетами по Хомсу. Заслоном стали "Панцирь-С" и "Бук"
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
27 ноября 2021, 08:40
Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.