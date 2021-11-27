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Цитата недели принадлежит Путину: "Пшикнул с одной стороны"
27 ноября 2021, 20:55 • 333 • Политика
Неделя подходит к концу. Чем она запомнится? Например, цитатой недели по версии кремлёвского пула. И принадлежит она, как вы понимаете, Владимиру Путину: "Пшикнул с одной стороны".
Президент России Владимир Путин принял участие в тестировании назальной вакцины от коронавируса. В середине недели он сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт", а также спросил у представителя НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, может ли испытать на себе назальную вакцину от ковида. Ответ получил утвердительный, а спустя день рассказал, как прошли испытания.
Рассказ Владимира Путина о назальной вакцине и стал цитатой дня по версии журналистов кремлёвского пула РИА Новости:
"Пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут посидел - и всё на этом закончилось".
Владимир Путин добавил, что чувствует себя хорошо. Позже то же самое о состоянии президента сообщил и пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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