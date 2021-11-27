Цитата недели принадлежит Путину: "Пшикнул с одной стороны"

Неделя подходит к концу. Чем она запомнится? Например, цитатой недели по версии кремлёвского пула. И принадлежит она, как вы понимаете, Владимиру Путину: "Пшикнул с одной стороны".

Президент России Владимир Путин принял участие в тестировании назальной вакцины от коронавируса. В середине недели он сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт", а также спросил у представителя НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, может ли испытать на себе назальную вакцину от ковида. Ответ получил утвердительный, а спустя день рассказал, как прошли испытания.

Рассказ Владимира Путина о назальной вакцине и стал цитатой дня по версии журналистов кремлёвского пула РИА Новости:

"Пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут посидел - и всё на этом закончилось".

Владимир Путин добавил, что чувствует себя хорошо. Позже то же самое о состоянии президента сообщил и пресс-секретарь Дмитрий Песков.