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Цитата министра оказалась фейком: Отказ Турции от вакцины "Спутник V" разоблачили в РФПИ

09 декабря 2020, 21:20  •  110 • Политика
В РФПИ опровергли отказ Турции от закупки российской вакцины от коронавируса. "Переговоры с Турцией продолжаются. Приведённые цитаты - пример fake news", - сообщил источник в ведомстве.
Отказ Турции от приобретения российской вакцины "Спутник V" является фейком. Переговоры по поставкам продолжаются. Об этом заявил источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Турецкая газета Haberturk сообщила сегодня, что Анкара не будет покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом издание ссылалось на слова министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.
"Проблема российской вакцины заключается в том, что она не соответствует требованиям надлежащей лабораторной практики", - приводит газета слова министра.
"Переговоры с Турцией продолжаются. Приведённые цитаты - пример fake news", - заявил источник ТАСС в РФПИ.
Также обвинения в адрес российской вакцины прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "результаты тестирования и испытания показывают, что это очень эффективная вакцина".
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