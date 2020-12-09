Цитата министра оказалась фейком: Отказ Турции от вакцины "Спутник V" разоблачили в РФПИ

Отказ Турции от приобретения российской вакцины "Спутник V" является фейком. Переговоры по поставкам продолжаются. Об этом заявил источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Турецкая газета Haberturk сообщила сегодня, что Анкара не будет покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом издание ссылалось на слова министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.

"Проблема российской вакцины заключается в том, что она не соответствует требованиям надлежащей лабораторной практики", - приводит газета слова министра. "Переговоры с Турцией продолжаются. Приведённые цитаты - пример fake news", - заявил источник ТАСС в РФПИ.

Также обвинения в адрес российской вакцины прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "результаты тестирования и испытания показывают, что это очень эффективная вакцина".