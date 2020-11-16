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Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой крови предков

16 ноября 2020, 01:20  •  61 • Политика
Николай Цискаридзе не стал поддаваться на провокации и оправдываться за подписанное письмо в поддержку русского Крыма. Он просто напомнил о крови, пролитой его предками в дни войн за Крым, и подчеркнул: бились они за российскую принадлежность этой земли. Но и на этом тезисы блистательного ответа не иссякли.
Николай Цискаридзе в интервью Ирине Шихман для YouTube-канала "А поговорить?" открыто рассказал о своём личном общении с советскими и российскими лидерами в разные времена, в том числе объяснив, почему подписал письмо о поддержке возвращения Крыма в состав нашей страны. Шихман попыталась поймать Цискаридзе на противоречии. В своё время он говорил, что артист не имеет права подписывать политические письма. Экс-премьер Большого театра, а последние шесть лет ректор Академии русского балета имени Вагановой ответил двумя главными тезисами.
Для начала Николай Цискаридзе подчеркнул, что все его предки и с маминой, и с папиной стороны воевали за Крым, причём подтверждая статус полуострова именно в составе Российской Империи:
Все мои предки во всех войнах, которые вела Российская Империя за Крым, принимали участие. И у меня много предков, погибших в боях за Крым. Мои предки не воевали ни за что иное, кроме как за Российскую Империю. За российское присутствие на этой территории, - сказал Цискаридзе.
Кроме того, Николай Цискаридзе подчеркнул, что в бытность его бесед с крымчанами во время отдыха на полуострове он постоянно слышал один и тот же вопрос: "Когда нас заберут?". Шихман напомнила о заявлении Цискаридзе, связанном с тем, что артисты не должны делать политические заявления. Цискаридзе подчеркнул, что та его фраза действительно была сделана исключительно в артистический период. Вопрос Крыма решался в дни, когда Николай Цискаридзе уже имел отношение к чиновничьему аппарату. Поэтому он и принял решение высказаться на политическую тему именно в вопросе Крыма. Поскольку для него это было важно.

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