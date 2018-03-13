«Цирковое шоу в британском парламенте»: в России ответили на обвинения Мэй в причастности Москвы к отравлению Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте страны и обвинила Москву в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам Мэй, для этого было использовано нервно-паралитическое вещество, разработанное в СССР. В МИД России заявления Мэй назвали информационно-политической кампанией, основанной на провокации. Ряд российских политиков и дипломатов также связали действия Лондона с грядущими президентскими выборами и ЧМ-2018 по футболу. При этом британская сторона так и не предоставила развёрнутых доказательств по делу, а российские журналисты в Англии начали получать угрозы. Чем может обернуться эскалация напряжённости в отношениях двух государств — в материале RT.

В российском МИД назвали очередной провокацией заявление премьер-министра Великобритании о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым нервно-паралитическим веществом. Во внешнеполитическом ведомстве также призвали раскрыть итоги расследования предыдущих таинственных смертей россиян на британской земле.

«Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», — заявила Захарова.

«Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела. Про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. — добавила дипломат. — Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны».

Напомним, именно в обширно заболоченной местности, прозванной Гримпенской трясиной, разворачиваются события детектива Артура Конана Дойля «Собака Баскервилей». Близ этой трясины стояло родовое поместье Баскервилей, а на её болотах таинственная призрачная собака преследовала всех представителей этого рода.

В российском МИД также предположили, что инцидент в Солсбери лишь стал поводом для развёртывания очередной крупномасштабной кампании по дискредитации Российской Федерации и подрыва доверия к ней как к хозяйке ЧМ-2018 по футболу.

«Подобные прецеденты заканчивались разрывом дипотношений»

Критически оценили заявление главы британского правительства в российском парламенте. По словам политиков, в конечном итоге подобная риторика и агрессивное политическое давление может привести к разрыву двусторонних отношений.

«Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов», — заявил РИА Новости сенатор и ветеран СВР Игорь Морозов.

При этом собеседник агентства отметил, что в сложившейся ситуации заявить об отзыве посла может как Лондон, так и Москва.

«Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жёсткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жёсткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов», — подчеркнул Морозов.

По его словам, британский премьер демонстрирует неуважение и пренебрежение международным правом, поскольку не представлено никаких доказательств или фактических материалов, свидетельствующих о причастности российских спецслужб к делу Скрипаля.

«Для наших спецслужб он давно был отработанным материалом, давно не интересовал их», — заявил Морозов.

По мнению парламентария, Британия решила идти на шантаж в адрес Москвы с целью срыва чемпионата мира по футболу 2018 года: «Это очень напоминает бойкот Великобританией Олимпиады в Сочи».

В свою очередь первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников призвал не воспринимать всерьёз выдвигаемые Терезой Мэй угрозы, хотя они направлены на усиление напряжённости между Москвой и Лондоном и явно «перешли все границы».

«Она уже запуталась в формулировках из-за своего желания посильнее погрозить России. Международное право не может признавать объяснения по лживым обвинениям как повод для применения силы. Это грустно и смешно», — отметил сенатор.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой назвал русофобскими и голословными обвинения, выдвинутые Терезой Мэй в британском парламенте.

«Делать на таком уровне... такие голословные обвинения, не подкреплённые доказательствами, при этом использовать слова, которые ставят под сомнение вообще вероятность этой версии, мне кажется, это безответственно... Это русофобское заявление», — цитирует депутата РИА Новости.

Собеседник агентства предположил, что следующими шагами британской стороны могут быть засекречивание материалов дела, обвинение Москвы в нежелании сотрудничать и навешивание ярлыков, что «Россия уничтожает граждан Британии на территории Соединённого Королевства».

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил предсказуемость заявлений британского премьера в свете текущих отношений между Россией и странами Запада. Он также заявил, что в преддверии президентских выборов в России западные государства отрабатывают целый ряд «сюжетов».

«Можно связать это с предстоящими президентскими выборами. В то же время надеяться на то, что с завершением избирательной кампании будет быстрое улучшение отношений с Западом, не приходится», — отметил собеседник RT.

По его словам, санкционная политика связана с долгосрочными социально-экономическими интересами, направленными на то, чтобы активно оттеснить Россию на мировой арене. Поэтому эксперт призвал не рассчитывать на скорое разрешение этой ситуации.

Сергей Скрипаль

Reuters

«Весьма вероятно»

Вечером в понедельник, 12 марта, в ходе выступления в британском парламенте Тереза Мэй объявила о вероятной причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», разработанным в СССР.

«Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом типа, разработанного Россией. Он входит в группу нервно-паралитических веществ, известных как «Новичок», — заявила Мэй.

По её словам, эти данные основаны на положительной реакции проб и анализе, проведённом в лабораториях секретного правительственного научного центра Портон-Даун (кстати расположенном недалеко от Солсбери).

«Правительство пришло к выводу: весьма вероятно, что Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль», — заявила Мэй.

Об отравляющих веществах семейства «Новичок» известно только то, что работы по их созданию начались в 1960-х и продолжались практически до развала СССР. Открытой информации о токсичности веществ этого типа нет, однако источники называют их в 5—10 раз более ядовитым агентами, нежели созданное в середине 1950-х в Великобритании нервно-паралитическое отравляющее вещество VX.

"It is highly likely that Russia was responsible" says Theresa May following the nerve agent attack on a former spy in Salisbury and his daughter pic.twitter.com/RS6o5hevaS — Sky News (@SkyNews) 12 марта 2018 г.

По словам Мэй, есть всего два возможных объяснения произошедшему в Солсбери 4 марта: либо речь идёт о непосредственных действиях Москвы против Великобритании, либо российское правительство «потеряло контроль» над нейропаралитическим веществом, которое попало в руки злоумышленников.

«Сегодня днём мой друг, глава МИД (Борис Джонсон. — RT), вызвал российского посла в Министерство иностранных дел Великобритании и попросил его объяснить, о каком из этих двух вариантов идёт речь. И таким образом разъяснить, каким образом это нейропаралитическое вещество российского производства могло быть применено в Солсбери против мистера Скрипаля и его дочери», — добавила Мэй.

Британский премьер назвала инцидент с покушением на жизнь Скрипаля и его дочери «неизбирательным и безответственным действием против Соединённого Королевства», которое поставило под угрозу жизни мирных граждан.

«В среду мы детально рассмотрим ответ со стороны России. Если не будет предоставлено вызывающего доверия ответа, мы сделаем вывод, что эти действия являются противозаконным использованием силы со стороны России против Соединённого Королевства. Тогда я вернусь в эту палату, чтобы определить перечень мер, которые мы примем в ответ», — добавила Мэй.

"We will conclude that this action amounts to an unlawful use of force by the Russian state" says Theresa May if there is "no credible response" comes from Russia pic.twitter.com/mW6JQODdAN — Sky News (@SkyNews) 12 марта 2018 г.

При этом британский премьер заявила, что в связи с инцидентом в Солсбери Лондон готов принять «гораздо более серьёзные» меры в отношении России, нежели Великобритания принимала ранее. Мэй напомнила, что среди последствий расследования отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году были высылка дипломатов и приостановка сотрудничества российских и британских спецслужб.

Более того, глава кабмина заявила, что после отравления Скрипаля и его дочери не стоит вопрос о поддержании обычных отношений Великобритании и России.

«Наш подход к отношениям с РФ заключался в том, чтобы сотрудничать, но сохранять бдительность... В данной ситуации вопрос о поддержании обычных отношений не стоит», — заявила Мэй.​

В ходе дебатов в парламенте после выступления Терезы Мэй лидер лейбористов Джереми Корбин призвал к «решительному и соразмерному» ответу в связи с делом Скрипаля, отметив, что не стоит стремиться к разрыву отношений с Россией.

«Нам нужно стремиться к рассудительному диалогу с Россией по всем вопросам повестки дня между двумя странами — как внутренними, так и международными. Не стоит просто разрывать контакты и позволять напряжению в отношениях накалиться», — цитирует Корбина Sky News.

По словам парламентария, необходимо сосредоточиться «на сокращении конфликтов и напряжённости, а не на их увеличении».

«Давайте сделаем всё возможное, чтобы этого больше никогда не повторилось», — добавил Корбин.

Глава лейбористов также отметил, что российские олигархи и их окружение пожертвовали правящей в Британии Консервативной партии порядка £800 тыс. Его слова были встречены криками «позор» со стороны консерваторов.

«Необоснованный подрыв отношений»

Ранее стало известно, что в адрес работающих в Великобритании российских журналистов стали поступать угрозы из-за развёрнутой в местных СМИ антироссийской кампании, связанной с отравлением в Солсбери. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

«Ещё раз хотели бы повторить, что нас возмущает антироссийская кампания в прессе, которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании. Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за своё будущее в стране. К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов», — говорится в заявлении пресс-секретаря дипмиссии.

По его словам, нынешняя политика Лондона в отношении России и россиян «представляет собой очень опасную игру с британским общественным мнением, не только задающую вредный политический вектор расследованию совершённого преступления, но и чреватую более серьёзными долгосрочными последствиями для отношений наших стран и контактов между людьми».

В заявлении дипмиссии отмечается, что британская сторона так и не предоставила России развёрнутой информации по делу об отравлении в Солсбери.

«Британские официальные лица не приводят дополнительной информации, не дистанцируются от этой медийной кампании, расследование идёт в закрытом для российской стороны и общественности режиме. Это вызывает естественное беспокойство», — сообщил пресс-секретарь дипведомства.

Посольство России в Великобритании также высказалось в Twitter о подрыве Лондоном двусторонних отношений.

«Кто в Лондоне будет нести ответственность перед гражданами Британии за необоснованный подрыв отношений с Россией?» — говорится в сообщении дипведомства.

Who in London will be held responsible before the British people for groundlessly wrecking relations with Russia? pic.twitter.com/FNsoCLn0iK — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 12, 2018

Таким образом дипломаты прокомментировали статью британского издания The Times, в которой сообщается, что премьер-министр страны Тереза Мэй может обвинить Россию в причастности к попытке отравления бывшего полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Газета утверждает, что британские министры готовы ввести санкции в отношении Москвы в связи с якобы имеющимися свидетельствами «российского следа».

Комментируя ведущееся расследование, президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться в том, что случилось, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — ответил глава государства на вопрос журналиста ВВС, несёт ли Россия ответственность за инцидент в Солсбери.

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Обвинения Терезы Мэй прозвучали после того, как днём в понедельник, 12 марта, в Кремле заявили, что пока не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Все появляющиеся на эту тему сообщения там назвали «информационными упражнениями» британских СМИ.

«Мы не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу. Речь идёт о разных информационных упражнениях в британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью. Соответствующим образом надо относиться к этим сообщениям», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее в британских СМИ появлялись не только сообщения о вероятных санкциях против России в связи с делом Скрипаля, но и информация о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ.

По данным источников The Times, британское правительство рассматривает возможность отказаться от поездки на ЧМ-2018. Отмечается, что Лондон также будет «уговаривать союзников» не приезжать на турнир в Россию.

Британское издание The Sunday Telegraph сообщало, что у следствия есть свидетельства о «российском следе» в деле бывшего разведчика, в связи с чем чиновники Соединённого Королевства уже готовят жёсткий санкционный ответ Москве. Лондон намерен создать что-то наподобие списка Магнитского, в который войдут российские чиновники, якобы замешанные в коррупции и нарушении прав человека.

В посольстве России в Великобритании в ответ напомнили, что результатов расследования ещё нет.

«Презумпция невиновности, версия 2.0: понятия не имеем, что произошло, но виновата Россия», — говорится в Twitter посольства.

Presumption of innocence 2.0: no idea what happened, no idea why it happened, but Russians are to blame. pic.twitter.com/JmK9tNgd3i — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 7, 2018

Отравление Скрипаля

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в критическом состоянии 4 марта на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери (графство Уилтшир). Местная полиция сообщала, что они были отравлены неизвестным веществом.

Скотленд-Ярд позднее назвал произошедшее «попыткой убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осуждён на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его помиловали и вместе с другими осуждёнными в России за шпионаж в пользу США и Великобритании обменяли на десятерых предполагаемых агентов российских спецслужб, в числе которых была Анна Чапман.

По данным на 11 марта, Скрипаль и его дочь остаются в критическом, но стабильном состоянии.

Посольство России в Великобритании заявило, что расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ соответствует сценарию проведения следственных действий по делу о гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

«Расследование дела Сергея Скрипаля соответствует сценарию дела Литвиненко: большая часть информации засекречена, Россия не получает доступа к материалам расследования и не имеет возможности оценить её достоверность», — отмечалось в сообщении дипведомства в Twitter.