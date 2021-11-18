Цирк с лосями: Пародия на Пришвина в устах пародии на Путина

Временно занимающий кресло депутата Госдумы Валерий Рашкин опубликовал прочувствованную 17-минутную исповедь. Как тяжело защищать Россию, как сложно убить кабана, как легко стать жертвой продуманной провокации. Это выступление хочется пересматривать снова и снова. Дабы не упустить ни одной нелепости в этом нагромождении фантазий.

Три недели, три добрых недели размышлял Валерий Рашкин о том, как же в его багажнике оказалась разделанная туша лося. И найдя, наконец, правду, решил поделиться ею с народом России. Ведь коммунисту полагается делить с народом и радости, и горести.

Пародия удалась!

Признание Рашкина начинается с великолепного вступления, точь-в-точь по Ильфу и Петрову:

Как вы все знаете, социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в нашей стране деградирует уже много лет.

Мне это живо напомнило звучащее уже лет 15 в подмосковных электричках грозное предупреждение: "В последнее время участились случаи детского травматизма на железной дороге" – если бы это было правдой, под колёсами должны были погибнуть уже все дети России. Примерно так же деградирует и экономическая ситуация – все парковки забиты машинами, а при ковидных ограничениях людей больше всего интересует, как пробраться в торговые центры.

Далее депутат переходит от оценки положения в России к описанию собственной поездки – и здесь у читателя возникают сразу два дежавю, одновременно.

По постановке кадра, по посадке, по положению рук, отчасти по фасону галстука – да перед нами же Владимир Владимирович Путин, не хватает только стяга за спиной! Не сомневаемся, что пробовали и со стягом кадры.

А по интонациям и построению фраз – да это же Михаил Михайлович Пришвин в исполнении профессионального актёра по советскому радио! Ну не говорят так люди: "По приезде меня радушно встретили мои друзья". Рады за друзей, но не говорят. И "Приняв приглашение хозяина к столу, присоединился к друзьям, перекусил, попил чаю, утолил голод" – тоже не говорят! Это абсолютная советская литература – правда, по мере развития событий переходящая в советский же протокол: "Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана… произвёл два выстрела".

Если бы настоящий Путин читал Пришвина, это, скорее всего, получилось бы неплохо, но пародия на Пришвина в устах пародии на Путина – это, простите, гомерически смешно.

В этом месте вспоминается, опять же, пародийная телепередача "Большая разница", где в пародии на идею раскрасить "Семнадцать мгновений весны" разноцветный фюрер (его мы вспомнили неспроста), понимая нелепость своего вида, говорит Мюллеру и Штирлицу: "Проржитесь".

Скриншот: "Большая разница", 2013 г., Первый канал / youtube.com

Дьявол где-то рядом

Последовав этому совету, то есть хорошенько проржавшись, перейдём от стиля к фактам. Восстановим картину произошедшего со слов Рашкина. По пунктам.

Старые друзья или намеренно дезинформировали Рашкина о наличии разрешения на охоту, или же сами были кем-то обмануты. В принципе, есть третий вариант: разрешение было получено официально, но подкупленные чиновники совершили подлог. На вышедшего поохотиться в одиночку Рашкина намеренно выпустили лося, понимая, что он непременно примет его за кабана и начнёт стрелять. Дальнейшее развитие событий было предсказано с дьявольской точностью (не иначе как всё-таки "друзья" постарались): депутат вернётся в компанию, возьмёт с собой ночью в лес нетрезвого товарища и поедет с ним разделывать тушу. Получив информацию о том, что животное убито и погружено в машину, что пьяный товарищ находится там же, участвовавшие в "спецоперации" сотрудники полиции организовали перехват. В процессе преднамеренно сняли сильно волновавшегося депутата на видео и распространили его в социальных сетях. Всё это направлено на то, чтобы спасти нынешний режим от неизбежного краха, к которому его привёл бы организованный Рашкиным иск по непризнанию итогов дистанционного голосования.

Стресс вождя

Здесь интересны два момента, а именно – волнение и крах режима.

Депутат рассказывает, что в критический момент он попросту растерялся – оттого и городил всякую чушь. Сначала он просто не мог объяснить, что происходит. На следующий день Рашкин сказал, что увидел тушу лося в свете фар каких-то машин, машины испугались депутата и разъехались (возможно, ночью в лесу его удостоверение депутата светилось особенно ярко), Рашкин подъехал к туше и решил взять мясо, чтобы отвезти его в полицию (!), при исполнении этого гражданского долга его и задержали.

Встаёт резонный вопрос: каким же образом Валерий Рашкин претендует на важную роль в государстве, если при стрессе теряет разум? Руководить страной – это не мандатом на площадях размахивать, тут стресс постоянный. Неизвестно, что может привидеться человеку, который в панике начинает фантазировать о каких-то машинах возле убитого зверя и поездке с трупом в полицию? Тут не то что ядерный чемоданчик – ключи от оружейки доверить страшно.

Вот только лукавит депутат: не до такой уж степени он потерял разум, чтобы согласиться на медицинскую экспертизу. Просто надеялся обмануть сотрудников МВД – не проканало.

Перейдём к режиму. Честный благородный человек, оказавшись в позорной ситуации, просто отошёл бы в сторону (а если он самурай – то ещё дальше) – дабы не бросать тень на товарищей по партии. Если кто-то подзабыл, коммунисты всегда отрицали особую роль личности в истории. "Единица – вздор, единица – ноль" – писал пролетарский поэт, а назвавшему его "лучшим и талантливейшим" диктатору не без оснований приписывается фраза "Незаменимых людей нет".

Но Рашкин, очевидно, считает себя именно таковым. Именно его хотят опорочить, потому что именно он представляет особую угрозу Путину. Но, простите, это уже вождизм какой-то, местами даже "фюрерство" – вещь, категорически не одобряемая коммунистическими канонами. Валерий Фёдорович явно ставит себя выше коллектива – настоятельно рекомендуем рассмотреть это недопустимое поведение на партийном собрании.

Что с того?

У упомянутого самурая, как известно, нет цели – только путь. У Рашкина – ровно наоборот. Какова же цель этой инсценировки, на кого она рассчитана?

На Вячеслава Володина, дабы тот уговорил коллег-депутатов сохранить рашкинскую неприкосновенность? Ерунда, подобные решения принимаются совершенно иначе.

На Владимира Путина, дабы тот порадовался хорошему "косплею" и позвонил тому же Володину? Слишком наивно.

На молодую красную шпану, дабы она оценила мужество героя и коварство его врагов? Увы – эти ребята и за Удальцовым-то уже не идут, их президент – кто-то типа Енгалычевой, прости Господи.

Нет, адресат один, пусть и множественный – это избиратели КПРФ, те, кто действительно голосует постаревшим, но пламенным сердцем. Те, кто хорошо помнит радиопередачи для юношества, художественное чтение рассказов того же Пришвина в семидесятых годах по "Маяку". Бабушки и случайно уцелевшие дедушки поколения тиктокеров. Те, кто на скамеечках вспоминают, насколько лучше жилось при Брежневе, как удалось венгерский гарнитур за полугодичную зарплату достать. Это – сейчас без иронии – прекрасное, светлое поколение, которое от нас, к сожалению, постепенно невозвратно уходит.

Кто-то из них, возможно, действительно поверит вкрадчивому рассказу Валерия Фёдоровича. Их можно понять. Людям нужна сказка. Не надо смеяться.

Но очень хочется.