Цирк с «кровавыми мальчиками»: пять нестыковок в деле об "убийстве" Аркадия Бабченко в Киеве

Разыгранное в среду представление в Киеве не нашло положительного отклика у критиков на Западе. Совместную цирковую премьеру СБУ и Генпрокуратуры практически единодушно охарактеризовали как провальную и известные журналисты, и международные репортерские организации, и чиновники от европейских хранителей свободы слова. «Опасно, когда государство спекулирует фактами», - возмущались одни. «Огромный удар по репутации Украины», - покачивали головой другие. «Долг государства - предоставлять правдивую информацию», - поучали третьи.

И ведь реагируют так важно и серьезно, словно речь идет о какой-то цивилизованной европейской стране, а не об Украине. Ну как можно всерьез воспринимать «спецоперацию» с таким количеством ляпов и нестыковок? Над ней можно только посмеяться, «инсценировав» некоторые ее этапы.

Убитый в Киеве журналист Аркадий Бабченко воскрес через 20 часов 00:00 00:00

1. Фото из паспорта

Со слов восставшего из пепла Бабченко, главный аргумент, предъявленный спецслужбами Украины о готовящемся покушении, была фотография из его паспорта: «Показали киллеру мои паспортные данные. И фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе. Эту информацию могли добыть только спецслужбы и только в паспортном столе». Мы не рассматриваем это всерьез, помните? Поэтому не будем долго останавливаться на том, где и сколько раз Аркадий предъявлял свой паспорт. А просто представим этот разговор.

СБУ:

- На тебя поступил заказ. Вот, у них даже твое фото из паспорта есть! Они его киллеру передали. Это их фирменный почерк - берут фото тебя 25-летнего, чтоб никто не догадался. А ее могут достать только спецслужбы в паспортном столе!

Бабченко:

- Точно! Они же не могут взять мое фото из Википедии. Или из моего фейсбука. Или из Яндекс-картинок. Ведь Интернет в «тюрьме народов» по талонам. Поэтому они, хитрецы, взяли фото из паспорта! Еще небось паспортистку подкупили, коррупционеры проклятые!

Мы попробовали творчески осмыслить, как проходила «спецоперация» украинских спецслужбФото: REUTERS

2. Бюджет

На пресс-конференции были озвучены суммы, якобы выделенные российскими спецслужбами на убийство журналиста - 40 тысяч долларов. При этом организатор «Г» взял себе 10 тысяч «посреднических». И 15 тысяч отдал киллеру «Ц» в качестве задатка. Позже СБУ публикует оперативную съемку, на которой «Г» передает «Ц» гораздо больше 15 тысяч. Что, конечно, говорит о несогласованности между ведомствами и даже отдельными подразделениями ведомств. Не было времени выработать единую версию.

- Пять, - шуршит на этой съемке купюрами «Ц».

- Теперь эта, - передает новую пачку «Г».

- Тридцать, - говорит «Ц» и берет еще одну пачку. - Десять.

«Г» обещает «Ц» передать «инструмент» (видимо, пистолет). Причем кроме купюр в кадре не видно ни лиц, ни даже силуэтов людей. На этом запись, сделанная, судя по разговору, до «убийства» заканчивается. Попробуем предположить, что происходило дальше.

- Итого 45, - недоуменно произносит «Ц». - Пятера лишняя.

- Сам ты лишний, - подключается к разговору гражданин «Б». В кадре на секунду мелькнул лысый затылок. - Это мой гонорар, я забесплатно кетчупом мараться не согласен. Вот номер моего Яндекс-кошелька.

3. Действующие лица

На брифинге сообщили, что киллер «Ц» заранее согласился сотрудничать со следствием. И только благодаря ему был раскрыт организатор «Г». Однако, как выяснили украинские журналисты, «Г»-то тоже думал, что сотрудничает с украинскими спецслужбами. На первых допросах он пояснил, что сотрудник СБУ предложил ему участвовать в контрразведовательной операции. И он, будучи патриотом, который много помогал украинским воинам в зоне антитеррористической операции, не смог отказать. Сотрудник, конечно, исчез. И в СБУ теперь, естественно, говорят, что он работал на российские спецслужбы. Представим, как он инструктировал «Г».

- По условному сигналу ты должен позвонить вот по этому российскому номеру и сказать дословно: «Товарищ генерал-лейтенант ФСБ! Ваше задание по устранению врага российского государства Бабченко Аркадия Аркадьевича выполнено успешно. Жду дальнейших указаний!» После этого наши люди эффектно выведут тебя из игры. Приходи в условленную точку, в руках держи журнал «Огонек». Не пугайся, когда наденут наручники. Такой план».

4. Арест

Я видел десятки видеозаписей задержания злодеев, и ни одна не оставляла такое ощущение срепетированности, как арест гражданина «Г». Полненький лысоватый мужчина, разбивающий вдребезги стереотипный образ шпиона-Бонда, с газеткой в руке - чтобы товарищи, не дай Бог, ни с кем не перепутали. Когда ему нежно заламывают руки, он даже не пытается обернуться. И весь путь до затонированного микроавтобуса старательно не показывает лицо камере. Похоже он совсем не удивлен происходящим, словно ждал, когда же наконец ему наденут наручники. Дверь захлопывается, запись прерывается.

- Ну все, снимайте, - через десять минут напряженного молчания говорит «Г». - Чего вы все отворачиваетесь? Куда вы меня привезли? Это совсем не похоже на аэропорт!

Слабо освещенные коридоры, тычки в спину, дубовый табурет, лампа в лицо:

- Ну, рассказывайте, гражданин российский шпион, кто вас послал? С кем держите связь? Какой пароль?

5. «Убийство»

Это, все-таки главная загадка сценаристов. В чем был сакральный смысл инсценировки убийства журналиста? Зачем нужен был цирк с расстрелянным в спину Бабченко? Какая в этом оперативная необходимость?

Есть зафиксированный факт передачи денег организатору, а затем - исполнителю. Якобы есть доказательства связи с «российскими заказчиками» (уже правда никто не утверждает стопроцентно, что это спецслужбы - хайли лайкли). Разве этого недостаточно для того, чтобы задержать вражеского агента и громогласно объявить о раскрытии коварного заговора?

В нездоровом желании произвести как можно более громкое информационное впечатление «на весь мир», Киев добился обратного эффекта. Не раскрыв ни одного громкого убийства за последние годы, украинские спецслужбы, похоже, решили сами организовать инфоповод и одержать маленькую и громкую победу. Использовав «Г» и «Ц» втемную параллельно друг другу, они отвели одному роль свидетеля (повезло), другому - обвиняемого, третьему - героя Украины. Хотя последнее качество в незалежной крайне неустойчивое.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В просторном кабинете с задернутыми тяжелыми шторами висел туман сигаретного дыма. За массивным дубовым столом в полумраке сидели трое. В холодном отсвете настольной лампы с зеленым плафоном их профили напоминали лица покойников.

- По-моему, гениальный план! - сверкнул глазами гражданин «Луц». - Сделаем этих «кацапов»!

- А мне кажется, нам никто не поверит, - гражданин «Б» указательным пальцем качал тяжелое пресс-папье. На его лысине выступили маленькие капельки пота. - Я думаю...

- Тебе не надо думать, - перебил его гражданин «Гриц». - Вороненков вон тоже думал-думал, да...

Пресс-папье замерло. Зазвонил красный телефон без кнопок. Не очень трезвый голос брякнул в ухо гражданина Грица: «Поехали!»

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