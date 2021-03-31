Цирк не зашёл: В США десятки организаций потребовали от Байдена нормального диалога с Путиным

В США почти 30 национальных организаций потребовали от президента Джо Байдена нормального диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Очевидно, что цирк с оскорблениями и голословными обвинениями простым гражданам не зашел.

По данным The Hill, 27 организаций выступили с официальным обращением к американскому президенту. Их представители признали, что "глубоко встревожены недавними негативными обменами между двумя странами, которым принадлежит более 90% мировых ядерных боеголовок".

Организации призвали Байдена прекратить "безрассудные дискуссии" и продолжить переговоры с Россией по ядерному оружию. Авторы обращения отмечают, что опасность ядерной гонки между двумя станами "очевидна, как никогда ранее".

Напомним, вопрос журналиста американского телеканала ABC о том, является ли президент РФ Владимир Путин "убийцей", спровоцировал международный скандал. Президент США Джо Байден, который относительно недавно вступил в должность, после некоторых раздумий ответил на вопрос телеведущего утвердительно. Путин же в ответ пожелал американскому лидеру здоровья и пригласил его на беседу в прямом эфире - без спичрайтеров и телесуфлёра.