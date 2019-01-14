Ципрас в последний раз «надувает» греков

С помощью хитроумного трюка греческий премьер Алексис Ципрас всё-таки обеспечит ратификацию парламентом Греции Преспанского соглашения со Скопье, открывающего Македонии путь в ЕС и НАТО и создающего перспективы поглощения ими всех Балкан

Автор:

Латышев Сергей

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, безусловно, является самым ловким греческим политиком со времён Андреаса Папандреу. Разница между этими левыми политическими деятелями заключается только в том, что при последнем греки стали богатеть, а при первом – превратились в нищих.

Велики заслуги перед сильными мира сего нынешнего греческого премьера. Ципрас, внушив поначалу необоснованные надежды, резко понизил уровень жизни греков. В результате греческий народ, живший одно время фактически богаче немцев, настолько деморализован, что уже вполне смирился со своей новой бедностью и фактически отказался от сопротивления. Он даже простил своей власти, продемонстрировавшей полнейшую беспомощность, страшные летние лесные пожары, спалившие в минувшем году Грецию и приведшие к многочисленным человеческим жертвам.

Ципрас, прикрываясь интернационалистскими догмами, держал и держит открытыми границы своей страны для нелегальных мигрантов в интересах осуществляемого глобалистской элитой замены европейского населения. Он без колебаний согласился превратить Грецию, колыбель европейской цивилизации, в «накопитель» для «беженцев», которые уже практически захватили греческие восточноэгейские острова, наводят свои порядки в Афинах и других греческих городах.

Правительство Ципраса испортило отношения с Россией, необоснованно выслав ряд российских дипломатов и введя ограничения для посещающих Грецию русских священников, объявленных «шпионами в рясах». Ципрас и его партия СИРИЗА далеко продвинулись на пути превращения Греции из православной в заурядную секулярную страну, энергично и методично вытесняя религию из общественной жизни.

Афины сорвали все взаимовыгодные двусторонние экономические проекты с Россией, начали прижимать даже индивидуальных российских бизнесменов, имеющих интересы в Греции. А теперь греческий премьер пропихивает соседнюю Македонию в ЕС и НАТО, открывая путь для поглощения враждебным России альянсом всех Балкан. Это будет аккордом его незабываемого пребывания у власти, которое завершится до конца текущего года.

Как это делается

Всё это было сделано вопреки интересам греческого народа и против его воли. Ярчайшим примером того, как это делается, можно считать предстоящую ратификацию греческим парламентом Преспанского соглашения со Скопье, согласно которому в названии соседней страны останется слово «Македония», против чего выступает, хотя и по иррациональным причинам, подавляющее большинство греков.