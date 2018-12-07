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Ципрас приехал к Путину за газом, но получил галстук

07 декабря 2018, 20:24  •  245 • В России

Вроде бы только вчера Алексис Ципрас на своей безгалстучной волне занял пост премьера Греции, а за время его правления отношения Москвы и Афин уже были и период взаимной любви (когда грекам было очень туго), и высылки российских дипломатов (когда грекам стало полегче). И вот Ципрас спустя три года вновь приехал в Россию (дела в экономике Греции ни шатко, ни валко) и пожелал восстановить полноформатные дипотношения.

- Мы рады вас видеть в Москве, в этом году исполнилось 190 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, - не удержался от тонкой шпильки Путин. - Нам есть о чём поговорить и по ситуации в регионе, и по некоторым международным вопросам.

В российскую столицу Ципраса привела еще и острая нужда в российском газе. Греки очень хотят сесть на конец трубы, которая скоро пройдет через Турцию. И в этой гонке им позарез нужно обойти болгар, которые мечтают о том же самом. Об этом Путин и Ципрас и говорили два с лишним часа за закрытыми дверями.

- Мы готовы к реализации разных инфраструктурных проектов, в том числе и к поставкам газа в Европу через Грецию, - сказал Путин. - Из Греции в Италию уже почти построен трубопровод, но газа в нем пока нет. Мы готовы помочь его наполнить газом. Это вполне реалистично, мы это обсуждаем.

Когда лидеры вышли к прессе, выяснилось, что Путину пришлось выслушать и много всякой сопутствующей подобным переговорам ерунды. Например, Ципрас нажаловался на соседнюю Македонию, которая упорствует и не желает менять название, которое Греция считает своим. Когда греческий премьер рассказывал об этом на пресс-конференции, на лице Путина отчетливо читалось "нам бы ваши проблемы". А когда Ципрас заявил, что его очень волнует инцидент в Керченском проливе, потому что "в Мариуполе проживает много греков", эта гамма чувств стала вообще непередаваема.

- Я с трудом себе представляю, что кто-то здравомыслящий может подумать, что Россия плетет, какие-то заговоры или козни против Греции, - заявил Путин, когда его спросили "позади ли история с высылкой дипломатов?". - Это нонсенс, чушь и все! Если у спецслужб возникают друг к другу вопросы, то для их выяснения существует немало путей, без всяких театральных жестов.

- Мы должны смотреть вперед. Дождливый день летом не означает, что у нас нет лета и хорошей погоды впереди, - в духе греческого эпоса высказался на эту тему Ципрас. - Греция была единственной страной Евросоюза, которая не согласилась с общей оценкой по делу Скрипаля.

Чтобы не уезжать из Москвы совсем уж с пустыми руками, грек в конце пресс-конференции напрямую попросил о подарке.

- Галстук - это как петля на шее греческого народа, - заявил Ципрас. - Это важный символизм! Но если мне господин Путин сделает такой подарок, на следующую встречу я, может быть, его надену.

- Договорились, - кивнул Путин.

Галстук российская казна Греции подарить способна.

Ципрас: Галстук - это как петля на шее греческого народа.

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