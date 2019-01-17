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Ципрас не уйдёт, пока не окажет эту услугу ЕС и НАТО

17 января 2019, 23:24  •  71 • В мире
Вотум доверия кабинету Алексиса Ципраса позволяет греческому премьеру приступить к пропихиванию через парламент сделки со Скопье, открывающей Македонии и другим странам Западных Балкан путь в ЕС и НАТО
Автор:
Латышев Сергей
Правительство Греции во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом, чья партия СИРИЗА, согласно последнему опросу, пользуется симпатиями 16,5% греков, получило в среду вечером вотум доверия в парламенте республики. Для этого было необходимо получить 151 депутатский голос из 300. Ровно столько Ципрас и получил.
Этому предшествовали два дня ожесточённых дебатов — с руганью, оскорблениями и разговорами на повышенных тонах в «парламенте эллинов». Помимо 145 депутатов, представляющих левацкую СИРИЗА, кабинет поддержало большинство депутатов для вида «разругавшейся» с ней всеядной партии «Независимые греки» (НГ) и четверо «независимых».
Вотум доверия проложил дорогу для ратификации Преспанского соглашения, открывающего соседней Македонии, а за ней и другим ещё не охваченным странам на Балканах путь в ЕС и НАТО. Это последнее, чего от Ципраса ожидают на Западе, поскольку следующие выборы он и его партия, согласно всем опросам, с треском проиграют. Мавр сделал своё дело, мавр должен уйти.
После ратификации парламентом Греции Преспанского соглашения Алексис Ципрас выполнит всё, чего от него хотели на Западе, и может спокойно уйти, и вряд ли его услуги будут забыты. Фото: www.globallookpress.com

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