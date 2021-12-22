Цинизм США в вопросе российского импортозамещения поразил члена Совфеда

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Вашингтон до сих пор пребывает в ощущении, что Москву можно запугать какими-то рестрикциями

Реакция представителей американских властей на проводимую Москвой политику импортозамещения в условиях введенных Западом, включая США, антироссийских санкций удивила члена Совфеда Владимира Джабарова. Он посчитал нынешнюю жалобу из Вашингтона на сей счет циничной.

Напомним, ранее в среду, 22 декабря, торгпред США Кэтрин Тай заявила, что из-за политики Москвы по импортозамещению страдают американские рабочие и предприниматели. Она обвинила РФ в расширении госконтроля над экономикой, что, по ее утверждению, нарушает принципы ВТО.

"Меня поражает особый цинизм американцев в этом вопросе. Кто начинал политику санкций? Не мы же это придумали! Они ввели все эти ограничения, мы им ответили. Причем не в полной мере, а насколько смогли. И оказывается, мы опять виноваты", – цитирует телеканал "360" сенатора.

По его мнению, Штаты пытаются сделать нас бессильными, но так и не осознали, что времена уже совсем иные и Россию уже давно не напугать никакими рестрикциями, расширением НАТО и прочими угрозами. Джабаров отметил, что в Москве разработали и передали Вашингтону конкретное предложение по гарантиями безопасности для мирного сосуществования.

"А что они думали, мы с голоду умирать будем? Мы стали развивать свою промышленность и экономику и решили очень много вопросов", – резюмировал политик.

Ответила на жалобы американки и Смоленская площадь. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова предположила, что мадам Тай просто запамятовала, кто первым начал санкционную войну. Дипломат указала торгпреду США, что российское импортозамещение направлено не против правил ВТО, а стало ответом Москвы на рестрикции Штатов и Евросоюза, который их вводил под нажимом того же Вашингтона, передает РИА "Новости".

