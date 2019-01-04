«Цинизм и издевательство»: почему Порошенко назвал «высокий уровень избирательного процесса» визитной карточкой Украины

В 2019 году политические силы должны продемонстрировать «зрелость демократической системы» Украины, считает Пётр Порошенко. По словам главы государства, «высокий уровень избирательного процесса» якобы стал «визитной карточкой» страны. В то же время эксперты отмечают, что слова Порошенко далеки от действительности. Аналитики напоминают, что в преддверии выборов Киев пытается исключить из информационного поля любую критику в свой адрес. Между тем собеседник RT в администрации президента Украины сообщил, что действующие власти могут прибегнуть к «не совсем чистым» методам ведения предвыборной борьбы.

Высокие стандарты избирательного процесса являются «визитной карточкой новой Украины». Такое мнение высказал президент страны Пётр Порошенко. По его словам, в 2019 году нужно подтвердить «зрелость демократической системы» государства.

«В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером», — написал Порошенко в Facebook.

Как полагает украинский лидер, необходимо обеспечить соответствующее наблюдение за избирательной кампанией со стороны «всех признанных международных организаций». Это, по мнению Порошенко, защитит выборы от «внешнего вмешательства».

«Должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов!» — заключил президент Украины.

Также в пятницу, 4 января, Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о затратах на организацию выборов главы государства и депутатов парламента в 2019 году. Так, смета бюджетной программы «Проведение выборов президента Украины» составит 2,35 млрд гривен (около $84 млн), ещё 1,95 млрд гривен (около $70 млн) будет потрачено на выборы в Верховную раду.

«Демонстрирует полное отсутствие совести и здравомыслия»

Порошенко постоянно делает заявления, от которых у знающего человека «волосы встают дыбом», заявил RT экономист и политолог Александр Дудчак.

«Как можно настолько цинично и нагло врать населению, которое прекрасно знает о состоянии демократии, подготовки к выборам? О каких честных выборах может идти речь, если они зачистили политическое пространство ещё в 2014 году? С тех времён ничего не улучшилось. Наоборот, осуществляется контроль над попытками создания источников альтернативного мнения, информации, которая порой идёт вразрез с мнением руководства», — заметил он.

По его словам, действующие власти Киева способствовали усилению в стране радикальных, неонацистских организаций.

«Так что призывать к проведению прозрачных выборов — это просто цинизм, издевательство над людьми. Это демонстрирует полное отсутствие совести и здравомыслия», — пояснил Дудчак.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько полагает, что подобными заявлениями Порошенко пытается подстраховаться на тот случай, если проиграет на выборах.

«У него есть подстраховка — он может заявить о фальсификации в случае неблагоприятного исхода. То, что он говорит о гибридных вызовах, свидетельствует о намерении и калькировать обвинения США, и, возможно, сделать на этой почве политический ход. Это могут быть обвинения России и своих оппонентов в том, что выборы были нечестными», — подчеркнул эксперт.

Петр Порошенко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Выборы на Украине

Напомним, что последние на данный момент президентские выборы на Украине состоялись 25 мая 2014 года. На них победу одержал Порошенко (54,70% голосов), его конкурентами были 22 кандидата, наилучший результат из которых показала экс-премьер страны Юлия Тимошенко (12,8%).

При этом голосование не проводилось на большей части территории Донбасса. Из 22 избирательных округов в Донецкой области были открыты семь, а в Луганской области — два из 12. Жители административных центров этих регионов также не имели возможности для волеизъявления. Несмотря на это, выборы были признаны состоявшимися и легитимными.

Между тем в последний день прошлого года на Украине стартовала избирательная кампания — 2019, которая продлится 90 дней — до 00:00 29 марта 2019 года.

Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала пять кандидатов, среди которых бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой. Регистрация кандидатов завершится 2 февраля.

В то же время украинский ЦИК ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, созданных в 2012 году на постоянной основе в России. По мнению главы МИД Павла Климкина, это решение обусловлено опасениями по поводу безопасности порядка 3 млн граждан Украины, проживающих на территории РФ. При этом украинцам рекомендовано (если они всё-таки хотят принять участие в выборе главы государства) посетить посольства Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане.

В свою очередь, депутат Верховной рады, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил МИД Украины и вовсе закрыть своё посольство на территории РФ, если ведомство не в состоянии им управлять.

«Я считаю, что это не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране, как Украина, может быть такой министр иностранных дел, который несёт такую ахинею», — отметил нардеп.

«Не избирательная кампания, а бои без правил»

При этом в ночь на 1 января 2019-го на украинском телеканале «1+1» произошёл занятный случай. За несколько минут до полуночи в эфир вышло обращение шоумена Владимира Зеленского, заявившего о намерении бороться за пост главы государства. В результате этого было сдвинуто традиционное новогоднее поздравление от президента Украины Петра Порошенко.

«Посмотрите, что происходит в социальных сетях. Тимошенко обливают грязью, создаются различные проплаченные страницы с якобы «компроматом» не только на Тимошенко, но и на Владимира Зеленского. Не секрет, что президента оскорбил тот факт, что обращение комика к нации поставили на телеканале «1+1» за несколько минут до наступления Нового года. И только после боя курантов появилось обращение самого Порошенко. Владелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский не только публично поддержал Зеленского, но и оскорбил Порошенко», — заявил RT собеседник в партии «Батькивщина».

По его мнению, избирательная кампания 2019 года на Украине превращается в «бои без правил». Команда Порошенко, скорее всего, забудет обо всех декларируемых стандартах честности и порядочности, добавил собеседник.

Президент Украины Пётр Порошенко хочет выиграть выборы, реальная подготовка к которым началась ещё в прошлом году, сообщил источник RT в администрации украинского лидера. По словам собеседника, губернаторам и мэрам городов в обмен на будущую лояльность предложено помочь действующему главе государства.

Прокуратура возбудила дело после избиения авиаконструктора в Киеве «Не исключено, что методы могут оказаться не совсем чистыми. Вспомните, как долго во Львове не решались проблемы вывоза мусора — всё ради снижения рейтинга его мэра Андрея Садового, который тоже собирается принимать участие в выборах президента страны», — пояснил он.

Представитель партии «Народный фронт» в разговоре с RT также указал, что политтехнологи Порошенко могут использовать любые методы, чтобы привести своего руководителя к победе.

«Цена проигрыша очень высока — следующий президент может расследовать деятельность своего предшественника. На поверхность могут всплыть нюансы ведения военной кампании, коррупция и много других интересных вещей. При этом гарантий Порошенко никто из кандидатов в президенты не даёт», — говорит источник RT.