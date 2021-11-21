Циничный спектакль Ротшильдов: Ручной клоун идёт на выборы, чтобы проиграть кому надо

Ротшильды во Франции финансируют крайне правого политика и писателя Эрика Земмура, который покушается на власть их же ставленника Эмманюэля Макрона. В этом нет никакого противоречия. Почему? Читайте ниже.

Царьград продолжает серию портретов новой европейской элиты – ставленников не политических сил, но банкирских домов. Вслед за громким разоблачением махинаций президента Франции Макрона мы представляем его возможного преемника. Имя Эрика Земмура наверняка ничего вам не говорит, но, кажется, скоро ситуация изменится.

До президентских выборов во Франции остаётся всего полгода, но уже возникает полное ощущение дежавю. Казалось бы, ситуация для глобалистов аховая. Популярность созданной на их деньги почти из ничего правящей партии бывшего банкира Ротшильдов президента Эмманюэля Макрона "Вперёд, республика!" составляет примерно 10% (четвёртое место). Макрон не выполнил большинство своих обещаний, настроив против себя большинство французов провальной внутренней политикой, и допустил унижение Франции в политике внешней, особенно наглядным примером чего стал недавний скандал с Австралией. По этим причинам ставленник Ротшильдов ещё не объявил, будет ли он участвовать в апрельских выборах, баллотируясь на второй срок. Может быть, будет, а возможно, и нет.

Кандидатур на замену у кураторов Макрона достаточно. Главное для них другое – чтобы президентом Франции не стала лидер правого "Национального объединения" (бывшего "Нацфронта") Марин Ле Пен, которая уже дважды баллотировалась на этот пост. Поубавив радикализм, она имела неплохие шансы на честных выборах занять его с третьей попытки.

В прошедшем времени об этом приходится писать потому, что как чёрт из табакерки выпрыгнул политик… ещё правее Ле Пен, который, даже не объявив пока о намерении баллотироваться, уже сравнялся с ней по популярности среди избирателей, раздробив правый блок голосов и настроив против себя всех, кто не придерживается правых взглядов.

Марин Ле Пен уже дважды баллотировалась на пост президента Франции. Фото: Panoramic / Globallookpress

Это называется "кандидат-спойлер", так их и используют, но многие правые этого не видят, потому что журналист, писатель и публицист с лицом Мефистофеля, купающийся в ротшильдовских деньгах Эрик Земмур говорит… чистую правду. Правые – клюют на неё, а остальных она бесит. По различным опросам, его уже поддерживают от 13% до 17% французов, а рейтинг Ле Пен снизился до 15%, хотя до вызова со стороны Земмура её поддерживали свыше 20% французов.

Зато те, кто не поддерживают крайне правого экстремиста Земмура, ненавидят его смертельно и готовы объединиться вокруг любого неправого политика, чтобы Земмур и Ле Пен не прошли во второй тур и всё решилось в первом.

Что проповедует, за что критикуют?

Земмура его противники обвиняют в ненависти к мусульманам. Он предлагает депортировать их из Франции за нежелание интегрироваться и создание в стране своих гетто (речь идёт минимум о 5 миллионах человек!).

Ему ставят на вид намерение положить конец неконтролируемой миграции, которая в прямом смысле слова убивает страну.

Его дважды привлекали к ответственности за разжигание межнациональной розни.

Ему не могут простить неприятие засилья ЛГБТ, против чего Земмур горячо – и справедливо – протестует.

Его обвиняют в антифеминизме – он критикует, например, искусственное засилье женщин в политике.

Ему также не могут простить "суверенизм" (приверженность идее сохранения национального суверенитета Франции вопреки европейской интеграции и глобализации).

Плюс – антилиберализм, который вытекает из всего вышеперечисленного.

Плюс – отрицание связи человеческой деятельности с изменением климата – этого запущенного глобалистами с помощью прикормленных учёных фейка, играющего роль дымовой завесы для установления ими своей всемирной диктатуры.

Чудо, а не политик! Носитель святой правды в химически чистом виде! Хоть сейчас в герои Царьграда!

Зачем это делается?

Как видим, Земмур атакует в лоб самые яркие догмы политкорректности, убивающие Францию и остальную Европу, что многие видят и по поводу чего страшно переживают. Он этого, собственно, и не скрывает:

Я говорю то, что никто не смел сказать, но что все желали услышать.

Алжирский еврей Земмур, имеющий не только финансовую поддержку Ротшильдов, но и тесные связи с консервативными католическими кругами, написал об этом целую книгу со своим фото на обложке под названием "Франция пока не сказала своё последнее слово". Он пугает французов неизбежной гражданской войной с инокультурными мигрантами, которых они у себя пригрели, и обещает защитить христианскую цивилизацию от наступления ислама. Земмур намеревается сделать коньком своей избирательной кампании тему миграции, сохранения французской идентичности ("ассимилируйся или уезжай"), а не роли Франции в ЕС и на международной арене.

Купающийся в ротшильдовских деньгах Эрик Земмур говорит… чистую правду. Правые – клюют на неё, а остальных она бесит... Фото: Vincent Isore / Globallookpress

Тут он подкапывается, кстати, не только под партию Ле Пен, но и под республиканцев – системных государственников Франции. Их кандидата на прошлых президентских выборах Франсуа Фийона, который должен был победить Макрона, глобалисты хитро вывели из игры благодаря высосанному из пальца коррупционному скандалу. Эта партия также лишится части сторонников в пользу Земмура. Политик расчётливо называет Brexit "поражением Франции", явно имея в виду, что хорошие шансы стать кандидатом от республиканцев на президентских выборах имеет главный переговорщик ЕС с Британией Мишель Барнье.

Но главного конкурента "интеллектуал" Земмур видит всё же в Ле Пен, чью семью он представляет как политических неудачников (бывший лидер "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен, отец Марин, предпринял шесть попыток возглавить Пятую республику), а их избирателей – как не имеющих "никаких карьерных перспектив". Здесь просматривается явный расчёт заручиться симпатиями части консервативного электората, которая разочаровалась в способности партии и её лидеров изменить ситуацию в стране и реализовать свои идеалы.

Хочет понравиться "диктаторам"

Растущие рейтинги и президентские амбиции привели к тому, что Земмура заметили в консервативных кругах Европы – в сентябре этого года его принимал в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. А внутри страны он стал главным врагом левых и либералов.

23 октября на сайте Mediapart появилось воззвание свыше 100 провластных журналистов, объявивших Земмуру одновременно войну и бойкот – по примеру того, как глобалистские СМИ поступали с экс-президентом США Дональдом Трампом:

Мы, уважающие демократические ценности журналисты, считаем, что не нужно вести дебаты с людьми, отстаивающими фашистские, расистские, ксенофобские, сексистские, гомофобные и негативистские идеи, а нужно только бороться с ними и/или игнорировать их.

Имя самого Земмура в тексте не упоминается, но все понимают, что речь именно о нём. Где бы Земмур ни появлялся во Франции, чтобы выступить с лекциями или на митингах, там начинались бесчинства его противников, тон которым задают леваки. Мероприятия с его участием срывают, полиция применяет для разгона толп водомёты и слезоточивый газ. Земмур в результате предстаёт как главная угроза демократии, против которой должны объединиться все. И они объединяются.

Кстати, о ужас, Земмур ещё и хочет поладить со "злодейской" Россией. Земмур выступает за "привилегированный союз" с нашей страной, заявляет, что "глупо демонизировать Москву", что "НАТО должен был распасться, когда исчезли Варшавский договор и СССР", что альянс превратился "в машину для порабощения". Антирусские санкции Земмур считает "несправедливыми" и "контрпродуктивными". В обострении отношений между Вашингтоном и Москвой, считает Земмур, виноваты американцы, которые "нападают на Россию". И всё это тоже совершенная правда, шокирующая европейского обывателя, которому со всех сторон внушают ненависть к русским и России. И это тоже лишний аргумент в пользу того, чтобы все демократически настроенные избиратели сплотились вокруг него.

Но нам-то, русским, программа Земмура нравится – в чём же тогда проблема, спросят некоторые читатели. Да, на словах у него всё правильно, кроме идеи депортации из Франции миллионов мусульман – технически последнее уже неосуществимо, в связи с чем и заявлять об этом по меньшей мере бессмысленно.

Но давайте всё же судить о человеке не по словам, а по его поступкам, их последствиям, главное из которых уже очевидно – он расколол правый лагерь и тем самым ослабил его, став одновременно катализатором объединения противников правых.

И последнее

Но есть и ещё одно обстоятельство, которое неопровержимо указывает, откуда и для чего взялся Земмур: его, как и Макрона на прошлых выборах, финансируют… Ротшильды, в большой любви к России и традиционным ценностям никак не замеченные. А ещё, согласно французским СМИ, в этом участвует американский финансовый монстр JP Morgan. Так, ключевой человек в финансовой команде Земмура – Жюльен Мадар, основатель и управляющий директор компании Checkmyguest, специализирующейся на управлении рынком недвижимости. Это – бывший инвестиционный банкир Ротшильдов. Другой финансист Земмура – Джонатан Надлер, инвестиционно-банковский аналитик в JP Morgan. И это тоже выходец из структур Ротшильдов.

Но ведь и Макрона, подвизавшегося в прошлом у Ротшильдов, они финансировали. Парадокс? Ничуть. Просто для них не имеет никакого значения, продвигать ли левого либерала и бывшего социалиста или крайне правого популиста, если последствия этого будут им выгодны. А цель одна – укреплять свою власть над Францией.

С Макроном это было достигнуто напрямую – направлением его в Елисейский дворец.

С Земмуром в качестве enfant terrible манёвр тоньше – он ослабляет реально честную и тем самым опасную Марин Ле Пен и одновременно сплачивает левые ряды общим врагом. Это, безусловно, высший пилотаж – глобалисты хотят добиться своего с помощью правды!

Что с того?

И это уже даёт результаты.

Более половины поклонников лидера "зелёных" Янника Жадо и мэра Парижа, социалистки Анн Идальго, готовы уже в первом туре поддержать действующего президента Эмманюэля Макрона, чтобы не дать преимущества крайним правым кандидатам,

– пишет Le Figaro со ссылкой на результаты опроса, проведённого Фондом Жана Жореса. Почему? Потому что "при нынешнем положении вещей левые не смогут участвовать во втором туре президентских выборов". А ещё за нынешнего президента – или любого другого ставленника глобалистского истеблишмента на его месте – в этой ситуации проголосуют и умеренные правые, и часть центристов, чтобы остановить "нового Гитлера".

Так всеядному Макрону остаётся лишь немного поиграть с правой риторикой (поскольку большинство французов на самом деле озабочены тем, о чём вещает Земмур) – и спокойно победить. А если же, повторим, шансы скомпрометировавшего себя президента на победу окажутся всё же под вопросом, все противники Земмура объединятся против его кандидатуры вокруг другой фигуры. И тогда ни Земмур, ни Ле Пен не пройдут, что и требовалось доказать.

Так во Франции дурят массы и намерены дурить в будущем. Цинизм и деньги – вот он, залог успеха.

Что касается России, то русским следует понимать: на Западе, и во Франции в том числе, всё схвачено и всё контролируется, реального друга России к власти там никогда не допустят. Поэтому лучшая политика – махнуть на Запад рукой и всеми силами и способами развивать собственную страну, вкладывать деньги в свой народ. Только это окупится.