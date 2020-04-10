Циничный механизм: европейцы грызутся из-за денег на борьбу с эпидемией

В парламенте Нидерландов представители партии "Христианско-демократический призыв", Народной партии во благо свободы и демократии, Христианского объединения, Политической партии протестантов, партии «Демократы-66» и Социалистической партии назвали несправедливым распределение среди стран-членов Евросоюза финансовой помощи в размере €37 млрд. на борьбу с коронавирусом.

Деньги взяты из бюджета программы по консолидации старых и новых членов ЕС на 2014-2020 гг. Согласно распоряжениям Европейской комиссии, Польша получит €7,4 млрд., Венгрия – €5,6 млрд., в то время как наиболее пострадавшие от эпидемии Испания и Италия всего €4,1 млрд. и €2,3 млрд. соответственно. Нидерландам выделят €25 млн.

Брюссель объясняет большую разницу в суммах тем, что в рамках программы консолидации более бедные страны ЕС получают больше, чем богатые. В Нидерландах такой подход считают ошибочным. «Непонятно, почему Польша и Венгрия получат миллиарды, когда самые серьёзные проблемы с коронавирусом у Испании и Италии»,

– заявили нидерландские парламентарии. Механизм распределения средств они назвали циничным, не имеющим ничего общего с борьбой против эпидемии.

В Польше 5205 больных коронавирусом, 159 скончавшихся. Причём 30 смертей произошли с 7 на 8 апреля, что стало для Польши трагическим рекордом. В Венгрии 980 больных, 66 умерших.

Однако обеспокоенность Амстердама распределением европейских фондов обусловлена, скорее всего, не этим, а происходящим сокращением экономики ЕС. Это заставляет страны Старой Европы более скупо расходовать средства.

Инвестиционный банк Goldman Sachs предрекает Европе падение ВВП в 2020 г. от 6% (оптимистичный сценарий) до 16% (пессимистичный сценарий). Последняя цифра в 3,5 раза выше, чем было в 2009 г. по итогам мирового финансово-экономического кризиса.

Большинство экономистов полагают, что падение ВВП будет никак не ниже 9%. Вызвано это снижением покупательной способности европейского населения, которая до 2021 г. не сможет вернуться на уровень начала текущего года.

На данный момент экономические показатели в сфере туризма и развлечений в Европе упали на 90%, транспорта – на 30%, промышленности – на 20%.