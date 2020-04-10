Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разобл...
Главная / В мире

Циничный механизм: европейцы грызутся из-за денег на борьбу с эпидемией

10 апреля 2020, 13:35  •  60 • В мире
В парламенте Нидерландов представители партии "Христианско-демократический призыв", Народной партии во благо свободы и демократии, Христианского объединения, Политической партии протестантов, партии «Демократы-66» и Социалистической партии назвали несправедливым распределение среди стран-членов Евросоюза финансовой помощи в размере €37 млрд. на борьбу с коронавирусом.
Деньги взяты из бюджета программы по консолидации старых и новых членов ЕС на 2014-2020 гг. Согласно распоряжениям Европейской комиссии, Польша получит €7,4 млрд., Венгрия – €5,6 млрд., в то время как наиболее пострадавшие от эпидемии Испания и Италия всего €4,1 млрд. и €2,3 млрд. соответственно. Нидерландам выделят €25 млн.
Брюссель объясняет большую разницу в суммах тем, что в рамках программы консолидации более бедные страны ЕС получают больше, чем богатые. В Нидерландах такой подход считают ошибочным. «Непонятно, почему Польша и Венгрия получат миллиарды, когда самые серьёзные проблемы с коронавирусом у Испании и Италии»,
– заявили нидерландские парламентарии. Механизм распределения средств они назвали циничным, не имеющим ничего общего с борьбой против эпидемии.
В Польше 5205 больных коронавирусом, 159 скончавшихся. Причём 30 смертей произошли с 7 на 8 апреля, что стало для Польши трагическим рекордом. В Венгрии 980 больных, 66 умерших.
Однако обеспокоенность Амстердама распределением европейских фондов обусловлена, скорее всего, не этим, а происходящим сокращением экономики ЕС. Это заставляет страны Старой Европы более скупо расходовать средства.
Инвестиционный банк Goldman Sachs предрекает Европе падение ВВП в 2020 г. от 6% (оптимистичный сценарий) до 16% (пессимистичный сценарий). Последняя цифра в 3,5 раза выше, чем было в 2009 г. по итогам мирового финансово-экономического кризиса.
Большинство экономистов полагают, что падение ВВП будет никак не ниже 9%. Вызвано это снижением покупательной способности европейского населения, которая до 2021 г. не сможет вернуться на уровень начала текущего года.
На данный момент экономические показатели в сфере туризма и развлечений в Европе упали на 90%, транспорта – на 30%, промышленности – на 20%.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
10 апреля 2020, 03:35
"Вот так на самом деле": Витязева показала "бунтующих" против русских медиков итальянцев
10 апреля 2020, 02:35
Готовят Крыму "прибалтийский" сценарий? Американист о планах США
10 апреля 2020, 02:35
Коронавирус одержал четвёртую победу над авианосцами США. USS Nimitz тоже пал перед вирусом
10 апреля 2020, 00:30
Азия восстанавливается, Европа и Америка под ударом: как развивается ситуация с распространением коронавируса в мире
10 апреля 2020, 07:35
От младенца до старушки: Итальянцы похвастались победителями коронавируса
10 апреля 2020, 02:35
Дайджест СМИ: Конец эры США, впереди гегемония Китая
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфире у Соловьёва
07 апреля 2020, 22:35
Американцы раскрыли хитрый план Кремля по эпидемии
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
06 апреля 2020, 23:35
Плачут, но покупать будут: Украина одобрила "луковое" потепление в отношениях с Москвой
05 апреля 2020, 15:35
"Кличко - это диагноз, лечи - не лечи": очередной провал мэра Киева оценил военкор Котенок
04 апреля 2020, 14:08
Плата за глупость. К чему привела нас слепая "вера в науку"
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.