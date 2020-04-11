«Циничные действия муниципальных властей Праги»: СК возбудил дело после сноса памятника маршалу Коневу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту демонтажа в Праге памятника маршалу СССР Ивану Коневу. В ведомстве полагают, что муниципальные власти чешской столицы нарушили обязательства по охране мемориалов, взятые Чешской Республикой. Ранее министр обороны Сергей Шойгу просил главу СК Александра Бастрыкина привлечь к ответственности иностранных чиновников за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту демонтажа в Праге памятника освободителю Освенцима и Чехословакии советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершённых публично»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был открыт 9 мая 1980 года на площади Интербригады в Праге «как историческое напоминание о спасении города от полного разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года».

3 апреля группа людей с помощью крана сняла статую с постамента, а также сбила памятные надписи.

«Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договорённостей с Российской Федерацией, продемонстрировав своё пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — добавила Петренко.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, принявших решение о сносе памятника.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга 9 апреля заметила, что демонтаж памятника, установленного в 1980 году по инициативе самих жителей Праги, является актом политического вандализма.

«Совершённое в Праге преступление способно стать долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях и, без сомнения, не останется без ответа. Я хочу сказать, когда сейчас я произнесла слово «преступление», это, конечно, имело политическую оценку. Но у меня нет сомнений в том, что это действо так же будет расценено и с юридической точки зрения», — заявила Захарова.

«Аморальные, кощунственные и абсолютно политизированные действия Праги»

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов в беседе с RT указал, что считает обоснованным возбуждение российскими следователями уголовного дела.

«Я считаю, это справедливая постановка вопроса. И хорошо, что Следственный комитет наконец-то включился в подобные вопросы. Поскольку оскорбление памяти героев войны для нас на самом деле весьма чувствительно. И у нас есть возможность ответить на такие недружественные шаги с помощью определённых финансовых и экономических инструментов. Поэтому если уголовное дело будет доведено до суда, я думаю, Россия сможет дать адекватный ответ на такие недружественные действия», — заявил он.

В свою очередь, глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв назвал «аморальными, кощунственными и абсолютно политизированными» действия властей Праги. Сенатор также добавил, что случившееся «радикальным образом осложняет и нагружает современные отношения» между странами.

«Памятник Коневу установлен в благодарность за то, что он и его однополчане спасли столицу тогдашней Чехословакии во время Пражского восстания от полного уничтожения нацистами. Чудесный город Прага, такой, каким мы его знаем, каким мы его любим, в каком сейчас живут те люди, которые принимали решение о сносе памятника, — этот город существует исключительно благодаря тому, что были человеческие жертвы и был подвиг солдат и офицеров Красной армии, которыми руководил маршал Конев», — указал собеседник RT.

Напомним, 3 апреля в чешской столице демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. При этом глава муниципалитета Ондржей Коларж в соцсетях сопроводил эту новость оскорбительными высказываниями. Кроме того, по его словам, памятник перенесут в Музей памяти XX века, дата открытия которого пока не определена. На месте монумента советскому полководцу собираются установить мемориал в память об освобождении столицы Чехословакии в мае 1945 года.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве «не понимают и не приемлют» действий руководителей одного из муниципалитетов Праги.

«Мы сожалеем в этой связи, и мы, конечно, предпочли бы всё-таки видеть этот памятник восстановленным — восстановленным или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или — если это потребуется — на русской земле», — сказал он.