«Циничное использование ситуации»: почему США говорят о намерении применить «рычаги давления» на Россию в Сирии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия якобы «завязла» в Сирии и ищет тех, кто сможет финансировать послевоенное восстановление арабской республики. По его словам, это даёт Вашингтону «рычаги давления» на Москву. Так, Соединённые Штаты намерены добиваться вывода из САР иранских формирований. При этом дипломатический источник указывает: именно США «завязли» на Ближнем Востоке — в Ираке и Афганистане. Политологи отмечают, что Вашингтон преследует в САР свои интересы, а Россия сегодня играет очень важную роль в регионе.

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия «завязла» в Сирии и ищет тех, кто сможет участвовать в послевоенном восстановлении территории САР, пишет агентство Reuters. По оценке американского официального лица, это якобы даёт Вашингтону «рычаги давления» на Москву.

Болтон выступил с таким заявлением накануне встречи с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которая пройдёт в Женеве в четверг, 23 августа. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на переговорах будут обсуждаться двусторонние отношения РФ и США.

Высокопоставленный дипломатический источник в Москве прокомментировал РИА Новости заявление Джона Болтона.

«Хотели бы напомнить Джону Болтону: если кто-то и завяз, то это как раз та страна, безопасностью которой он сейчас занимается. США действительно завязли в Ираке и Афганистане», — цитирует агентство собеседника.

Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Кремле

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Отметим, Россия проводит успешную кампанию по борьбе с терроризмом в Сирии и активно участвует в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры страны. Операция ВС РФ проводится в САР с 30 сентября 2015 года. Тогда к Москве с просьбой оказать поддержку Дамаску обратился президент Сирии Башар Асад. В то время порядка 70% территории арабской республики находилось под контролем террористов.

Благодаря участию ВС РФ в кампании против боевиков, на данный момент Сирия почти полностью освобождена от террористов, указывают в Москве. По данным Минобороны России, с начала процесса урегулирования конфликта в Сирии Центром по примирению враждующих сторон было проведено 1902 гуманитарных акции, во время которых российские военные раздали беженцам и мирным жителям почти 3 тыс. тонн продовольствия, предметов первой необходимости и питьевой воды.

Также в Сирии работают российские медики — принимают пациентов и выдают больным лекарства, отметил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

В июле 2018 года к работе по гуманитарному разминированию в Сирии подключились специалисты МЧС РФ. Также Россия участвует в восстановлении объектов инфраструктуры и жилого фонда. В частности, ведутся работы по ремонту и восстановлению 65 школ, 42 водонасосных станций, 34 электроподстанций, 427 жилых домов, а также 20 медицинских учреждений.

Россия доставляет в Сирию гуманитарную помощь. Фото — август 2018 года

AFP

© George Ourfalian

В интервью RT президент Сирии Башар Асад подчеркнул, что Россия имеет большой вес в регионе.

«Вооружённые силы России важны для баланса в нашем регионе, по крайней мере на Ближнем Востоке, до тех пор пока не изменится равновесие в мире», — заявил Асад.

Позднее в ходе встречи с делегацией РФ лидер сирийской республики также высоко оценил усилия российской стороны в работе по возвращению беженцев в страну.

«Разделение пирога»

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон осознаёт, что Соединённые Штаты фактически теряют контроль над определённой частью Сирии, считает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

«Башар Асад ни при каких условиях не даст американцам там развернуться. Поэтому когда господин Болтон говорит, что РФ там «увязла», он прежде всего имеет в виду, что Россия сейчас занимает очень важное место в табеле о рангах, в том числе и в распределении этих ролей мировых держав в Сирии», — отметил Гусев.

При этом Соединённые Штаты стремятся сохранить лицо, заявляя о якобы неудаче Москвы.

«Это слова, обращённые к американскому политическому истеблишменту, прежде всего к лидерам тех стран, которые входят в американскую коалицию», — подчеркнул Гусев.

Кроме того, эксперт убеждён, что в связи с завершением сирийской кампании возникает вопрос «разделения пирога» — распределения ролей по влиянию на САР.

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, подобная риторика Вашингтона свидетельствует о желании продвигать в регионе исключительно собственные интересы.

«Это ещё раз доказывает: у Соединённых Штатов интересы в сирийском конфликте — это не его урегулирование, не стабилизация ситуации в Сирии, а продвижение своих интересов, устранение неугодного для них руководства в лице Башара Асада», — уверен специалист.

По мнению Бориса Долгова, «рычагом» Соединённые Штаты называют циничное использование сирийской ситуации. В частности, они ставят условия для восстановления страны.

«России и союзникам САР сложно будет одним помогать Сирии восстанавливать страну, и, естественно, Дамаск нуждается в помощи международного сообщества. Но Соединённые Штаты и их партнёры оговаривают условия своей помощи: вывод проиранских сил, даже смена режима в Сирии. Циничное использование ситуации — это и есть «рычаг давления», — заключил Долгов.

«Кость в горле»

Как заявил Джон Болтон в интервью Reuters, Соединённые Штаты рассчитывают, что иранские вооружённые силы покинут Сирию при содействии России.

По мнению Александра Гусева, предварительное условие вывода иранских войск с территории Сирии очень важно для американцев.

«Для американцев Исламская Республика Иран — это как кость в горле. Потому что Иран, несмотря на санкции против него, это очень мощное крупное государство на Ближнем Востоке», — рассказал Александр Гусев.

В Америке принято считать Иран «страной-агрессором, разрабатывающим ядерное оружие и определяющим повестку дня на Ближнем Востоке».

«Иран, по их мнению, должен покинуть эти территории (нефтеносные и газоносные — RT.), а туда должны войти американские войска. Но Иран не будет уходить из тех районов, потому что это граница, и они должны держать её. С точки зрения безопасности для них это тоже немаловажно, поэтому они уходить не будут», — заключил эксперт.

По мнению Бориса Долгова, иранские вооружённые силы также рассматриваются как потенциальная угроза союзником США — Израилем, несмотря на то что иранские силы присутствуют в Сирии по просьбе легитимно избранного правительства.

«Я напомню, что и выход Соединённых Штатов из соглашения по иранской ядерной программе тоже они обусловили новыми требованиями к Ирану вывести проиранские силы из Сирии. Это совершенно неприемлемо и не соответствует ситуации в Сирии, поскольку там продолжается ещё борьба с остатками ИГИЛ*. И проиранские силы участвуют в этом, Иран — это союзник России, страна-гарант», — отметил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.