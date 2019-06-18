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Цинично, отвратительно: Поляк Якуб Корейба спросил у жителей Донбасса, почему они еще живы

18 июня 2019, 16:54  •  42 • Политика
В эфире политического ток-шоу так называемый польский эксперт Якуб Корейба в очередной раз отметился провокационным заявлением. Он спросил у жителей Донбасса, почему они еще живы. Чем вызвал однозначную реакцию окружающих - ведущие и коллеги назвали вопрос циничным и отвратительным.
В эфире программы "Время покажет" Первого канала поляк Якуб Корейба принимал участие в дискуссии об участившихся обстрелах Донбасса. Депутат Народного совета ДНР Клавдия Кульбацкая в прямом включении отметила, что обстрелы чаще гремят ровно тогда, когда первые лица Киева едут в Европу. Она предположила, что ВСУ просто пытаются спровоцировать ополченцев на ответный огонь. В этом случае будет возможность обвинить Донбасс в агрессии. В этот момент заявление депутата прервал Якуб Корейба.
"Если вас постоянно обстреливают, то почему вы все еще живы?" - спросил эксперт.
Депутат отметила, что за несколько лет войны люди научились прятаться. Опыт появился и у Народной милиции ДНР.
"А как милиция справляется с артиллерийскими установками во время обстрела?" - постарался спровоцировать депутата Корейба.
Кульбацкая вопрос не расслышала, а ведущий программы Анатолий Кузичев "перевел": "Якуб спрашивает, а чего это вы еще живы?" После Кузичев назвал слова поляка верхом цинизма. Прозвучавшее показалось отвратительным. Согласилась с Кузичевым и Екатерина Стриженова. Она попросила Корейбу не пытаться быть хуже, чем он есть на самом деле. Схватившись за голову, она добавила:
"Не могу поверить, что ты спросил у людей, каждый день находящихся под обстрелами, почему они еще живы".

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