Цинично и жалко. Запад начал смеяться над Украиной

Похоже, на Западе так и не смогли выработать единую линию освещения спецоперации России по денацификации Украины. Действия русских явно планировалось освещать как страшные зверства и попрания всех мыслимых гуманистических норм, но… Тщательно прорисовываемую картину неисправимо испортили сами её апологеты, поскольку внезапно начали превращаться в натуральных скоморохов, которые потешаются над событиями на Украине. А ведь страшное смешным быть не может? Ведь так?

Не мальчик, но и не муж

Чего стоит только история, развернувшаяся в соцсетях с подачи одного из самых влиятельных сейчас на Западе публичных лиц – Илона Маска. Нельзя отрицать, что при всей неоднозначности своей персоны миллиардер давно обрёл среди соотечественников статус лидера мнений, более того – таковым стал и за пределами Штатов. Поэтому закономерно, что его личное отношение к тому, что сейчас происходит на Украине, так или иначе влияет на его фолловеров, количество которых исчисляется миллионами людей во всем мире.

Логично было бы предположить, что, будучи американцем, Маск будет рисовать спецоперацию России на Украине, как власти его страны – изображая намерения Москвы защитить ЛНР и ДНР, а также искоренить процветающие в соседней стране нацизм и русофобию.

Однако на деле Маск явно выбрал другую линию. Очевидно, что происходящее на Украине ему кажется чем-то несерьёзным и даже в какой-то мере забавным. Во всяком случае, это он регулярно демонстрирует своим фолловерам.

Возвращаясь к истории, развернувшейся с подачи Маска: недавно он предложил президенту России выйти на ринг. Явно дурашливое предложение в твиттер-аккаунте миллиардера сопровождалось пояснением, что ставкой в сей битве будет Украина.

Ясное дело, что на откровенно абсурдный пост президент России не откликнулся. Зато не мог проигнорировать его глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который то и дело вступает в пикировку с Маском.

Ты, бесёнок, еще молоденек, Со мною тягаться слабенек, Это была б лишь времени трата, Обгони-ка сперва моего брата,

– процитировал Рогозин слова русского классика Пушкина.

Ответил Маску и глава Чечни Рамзан Кадыров, уже в тоне несколько более серьёзном. Дескать, тебе бы, борец заморский, сперва весовую категорию подтянуть, прежде чем вызывать на бой заведомо более сильного противника. И посоветовал миллиардеру нарастить для начала мышечную массу, дабы вместо "нежной Илоны стать брутальным Илоном".

Маск, естественно, продолжил скоморошничать, переименовавшись в "Илону Маск" в своём Твиттере.

Скриншот ответа Рамзана Кадырова Илону Маску в его Телеграм-канале t.me/RKadyrov_95

Основатель "ВКонтакте" и "Телеграма" Павел Дуров не растерялся и немедленно зарезервировал для американца аккаунт в "телеге", назвав его Elona.

"Катайтесь на украинцах, это бесплатно"

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ещё 3 марта говорил о том, что успехи в ходе специальной военной операции России на Украине усиливают истерику у США и других стран НАТО.

От возбуждения американский президент Джо Байден в ходе последнего обращения к нации даже перепутал украинцев с иранцами. Удары летят во все стороны: не только по российским компаниям и банкам, но и по людям – журналистам, спортсменам, деятелям науки, культуры и искусства,

– отмечалось в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом пресловутая истерика с политиков перекинулась и на местные средства массовой информации (СМИ). В Сети сейчас можно найти целые подборки передач и шоу с иностранных телеканалов, где тема Украины откровенно высмеивается. При этом авторы, кажется, не понимают, что походя обесценивают заявления своих же политиков, пытающихся заставить весь мир верить в миф об "ужасной России, напавшей на беззащитную Украину". С другой стороны, если уж сами упомянутые политики не могут сориентироваться, что делать, какой спрос с их подпевал и подопечных?

Не отстаёт и печатная пресса. Так, скандальный французский журнал Charlie Hebdo выпустил очередную тематическую карикатуру, снабдив её подписью: "Два евро за литр бензина. Катайтесь на украинцах, это бесплатно!".

Компания Netflix, которая ранее решила присоединиться к антироссийским санкциям, внезапно решила поддержать Украину… показав на своей платформе сериал "Слуга народу", очевидно, потому, что главную роль там играл тогда ещё простой комик Владимир Зеленский. Вот уж поддержали так поддержали, ничего не скажешь. Мощны!

Некоторые иностранные СМИ, к примеру, The Hill, даже упомянули про планы Украинской почты печатать специальные марки с надписью "Русский корабль, иди на ***". Информация об этой (наверное, по мнению авторов, крайне эффективной) акции поддержки сил ВСУ была ранее широко распространена в украинских СМИ. Кстати, в Минобороны России на эту шутку уже ответили со всей серьёзностью. По-русски.

Санкции: не страшно, а смешно

Стремление ударить по России любыми доступными санкциями тоже превратилось в абсурдное. Наряду с ограничениями, которые реально могут как-нибудь, но всё же отразиться на России (впрочем, пока страна достойно справляется с этими атаками), вводятся такие, что вызывают как минимум недоумение.

Так, международная федерация кошек после начала российской спецоперации на Украине решила наказать породистых кошечек из нашей страны. Русским котикам с 1 марта (кстати, это Всемирный день кошек) запретили участвовать в выставках за пределами России. В Рунете новость об этом вызвала вал шуток и массовый фейспалм – дескать, такого маразма ещё поискать.

Ещё одной жертвой антироссийских санкций неожиданно оказался знаменитый тургеневский дуб, который исключили из конкурса "Дерево года". Ежегодно среди победителей национальных конкурсов проводят общеевропейское голосование. Оно как раз шло в феврале, и организаторы в последний день сообщили об исключении русского дуба. Дуб рос в Орловской области в усадьбе матери писателя, но был сломан в прошлом году ураганом. Причина исключения не в том, что дуб сломался. А в том, что в России за дерево проголосовали в прошлом году 12 134 человека, и "участник" посмертно мог выиграть европейский конкурс.

Целый ассортимент антироссийских ограничений прокатился по музыкальной среде. Речь не только о том, что некоторые исполнители вроде Макса Барских демонстративно отказались от выступлений в России (при том, что они со своими простенькими поп-песенками, в общем-то, больше нигде особенно не были востребованы), но даже уровне международном.

Так, филармонический оркестр Кардиффа (Великобритания) исключил из программы исполнение Чайковского. Русский композитор как-никак! "Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!", – воскликнул бы от таких "страшных" новостей булгаковский фигляр Фагот-Коровьев.

В Мюнхенской филармонии решили отстранить главного дирижёра Валерия Гергиева. Ну и что, что он профессионал? Что с того, что на проведение спецоперации это вообще никак не повлияет, главное – вроде как присоединились к протесту, а точнее – вместе с остальным коллективным Западом выстрелили себе в ногу. Точно так же, как "Метрополитен-опера", отказавшая нашей знаменитой оперной певице Анне Нетребко в выступлениях на сцене в Нью-Йорке. При этом генеральный директор театра Питер Гельб признал, что отсутствие Нетребко – это "великая потеря для "Метрополитен" и оперы".

Стоит ли удивляться, что простые граждане за бугром подобные выходки не поддерживают. Ярким примером этого служит случай из Германии, где один ресторатор решил взять и запретить вход в своё заведение Traube Bietigheim русским. Однако этим он вызвал гнев со стороны своих же сограждан. Аккаунты ресторана в соцсетях были завалены гневными сообщениями, а в специальных сервисах ему наставили отрицательных оценок и отзывов. Дошло до того, что полиция, опасаясь, что разозлённые горожане могут разнести заведение, организовала охрану. В итоге уже через несколько дней владелец отказался от своих горе-санкций, пишет издание Die Neue Welle. Впрочем, маловероятно, что скандал так быстро забудется, – вероятно, поток желающих откушать в кафе едва ли увеличится после выходки хозяина.