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Цимбалюк одной фразой охарактеризовал национальную идею Украины
15 сентября 2021, 08:00 • 51 • Украина
Украинский журналист, работающий в Москве, Роман Цимбалюк высказался о наивных надеждах украинцев и доходчиво объяснил, за что Украина получает деньги от Запада.
Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы хотим говорить, что защищаем всю Европу от российского военного вторжения, и все нам давали деньги и говорили „какие вы классные‟. Все это прекрасно понимают», — приводит слова Цимбалюка Мария Захарова.
Как подчеркнула дипломат, «так чётко международную политику киевского режима ещё никто не формулировал».
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