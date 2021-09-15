Цимбалюк одной фразой охарактеризовал национальную идею Украины

Украинский журналист, работающий в Москве, Роман Цимбалюк высказался о наивных надеждах украинцев и доходчиво объяснил, за что Украина получает деньги от Запада.Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«Мы хотим говорить, что защищаем всю Европу от российского военного вторжения, и все нам давали деньги и говорили „какие вы классные‟. Все это прекрасно понимают», — приводит слова Цимбалюка Мария Захарова.Как подчеркнула дипломат, «так чётко международную политику киевского режима ещё никто не формулировал».