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Цимбалюк одной фразой охарактеризовал национальную идею Украины

15 сентября 2021, 08:00  •  51 • Украина

Украинский журналист, работающий в Москве, Роман Цимбалюк высказался о наивных надеждах украинцев и доходчиво объяснил, за что Украина получает деньги от Запада.

Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы хотим говорить, что защищаем всю Европу от российского военного вторжения, и все нам давали деньги и говорили „какие вы классные‟. Все это прекрасно понимают», — приводит слова Цимбалюка Мария Захарова.

Как подчеркнула дипломат, «так чётко международную политику киевского режима ещё никто не формулировал».

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