Циклон "Дана" подарил испанцам бурю эмоций

Жители Испании испытали бурю эмоций от обрушившегося на страну циклона "Дана". Причём буря их настигла в прямом смысле слова.

Telegram-канал "Свежести" опубликовал видео из Испании. На крыльце мужчина снимал, как вода просачивается в щель между стеной и воротами. Но беда пришла с другой стороны. Потоки воды снесли несколько секций высокого и казавшегося надёжным ограждения, мгновенно вынесли с территории участка и садовую мебель, и растительность, и слой земли. Мужчина, как и следовало ожидать, отреагировал очень эмоционально. Он лишь мог громко кричать: "Нет! О нет!"

Циклон "Дана" устроил хаос по всей Испании, пишет El Mundo. Специалисты подсчитали, что молния сверкала около 9000 раз. Ливни обрушились на Мадрид и окружающие его города, Наварру, сообщества Кастилия-Леон, Кастилия-Ла-Манча и другие.

В городе Сеговия молния ударила в крышу церкви и вызвала пожар. В Толедо рухнула крыша завода компании Amazon. В Мадриде прервана работа метро. Некоторые поезда останавливали прямо в тоннелях.

По данным издания, в течение получаса в районе реки Эбро на землю вылилось около 77 литров воды на квадратный метр. Но это ещё не предел. В муниципалитете Альканар этот показатель составляет 232 литра воды на "квадрат". Улицы и проспекты превратились в реки, уносящие не только уличную мебель, но и автомобили, вырывающие с корнем деревья.

Данных о погибших и пострадавших пока нет.