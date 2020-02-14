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ЦИК займется подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
14 февраля 2020, 12:24 • 70 • Политика
Путин возложил на ЦИК организацию подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию - распоряжение.
Объем бюджетных средств на всероссийское голосование будет не меньше, чем на выборы президента в 2018 году - распоряжение.
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