ЦИК займется подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Путин возложил на ЦИК организацию подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию - распоряжение.

Объем бюджетных средств на всероссийское голосование будет не меньше, чем на выборы президента в 2018 году - распоряжение.

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