ЦИК заявил о почти 55 тыс. аккаунтах для видеонаблюдателей на выборах

Участники видеонаблюдения на выборах в сентябре получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями. Об этом на заседании Центризбиркома (ЦИК) России в понедельник, 30 августа, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, регионы подали, без учета Москвы, 54 849 аккаунтов для участников видеонаблюдений. Наблюдать за ходом голосования станут все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, а также центры общественного наблюдения в субъектах, где участвовать может любой желающий, который прошел необходимое обучение. Также доступ к видеотрансляциям получат уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Трансляции дадут возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи. Средствами видеонаблюдения оснастят более 50 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий во всех 85 субъектах РФ.

«Масштаб охвата видеонаблюдения беспрецедентный — это в общей сложности более 96% избирательных комиссий, на которых потенциально смогут проголосовать где-то до 96%, а то и до 98% потенциальных избирателей», — подчеркнула глава ЦИК. Видеофиксация будет идти на протяжении трех суток.

Срок хранения видеозаписей составит один год.

25 августа стало известно, что Россия пригласила наблюдателей из международных структур следить за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму, их миссии будут работать в сокращенном составе из-за ситуации с COVID-19.

4 августа стало известно, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Как объясняли в организации, это связано с тем, что из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей с 500 до 60. В организации хотели направить 500 наблюдателей на выборы, исходя из ряда факторов, в том числе размеров России.

Ранее, в августе, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что видеонаблюдение во время выборов впервые будет осуществляться в течение трех суток, в том числе и в ночное время. Во многих местах установят не одну, а сразу две-три камеры, отметил он.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.