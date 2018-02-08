ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ЦИК РФ в четверг завершил процесс регистрации кандидатов в президенты, по ее итогам за высший государственный пост продолжают бороться восемь человек - один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий.

В бюллетене кандидаты должны быть перечислены в алфавитном порядке. Таким образом, бюллетень на выборах 18 марта будет выглядеть так:

Бабурин Сергей Николаевич ("Российский общенародный союз"),

Грудинин Павел Николаевич (КПРФ),

Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР),

Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение),

Собчак Ксения Анатольевна ("Гражданская инициатива"),

Сурайкин Максим Александрович ("Коммунисты России"),

Титов Борис Юрьевич (Партия роста),

Явлинский Григорий Алексеевич ("Яблоко").

Обязательным условием для регистрации на выборах для самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий является сбор подписей избирателей. Самовыдвиженцам необходимо было до 31 января сдать в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, кандидатам от партий - не менее 100 тыс. и не более 105 тыс.

Выдвиженцы от парламентских партий от сбора подписей освобождены, поэтому кандидаты от ЛДПР Владимир Жириновский и от КПРФ Павел Грудинин первыми прошли процедуру регистрации.

Из 16 претендентов, собиравших подписи после выдвижения, сдали в ЦИК их только шесть, и все беспрепятственно прошли регистрацию. Ни у кого из сдавших подписи при проверке не было выявлено больше допустимых 5% брака.

Центризбирком также утвердил текст избирательного бюллетеня. Напротив имени каждого кандидата приводятся его биографические данные: год рождения, место жительства, место работы и должность, членство в партии.

ЦИК установил, что бюллетени для голосования на участках за рубежом, включая территорию Байконура, должны быть готовы и получены до 16 февраля.

Как сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, "вся информация о каждом кандидате строго соответствует федеральному закону, никаких предпочтений по каким бы то ни было основаниям ни одному из кандидатов не отведено". "Вся информация размещена в том объеме, в котором это требует федеральный закон "О выборах президента РФ", - подчеркнул он.

Также утвержден текст бюллетеня для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). В правом верхнем углу на нем отведено место для печати участковой избирательной комиссии. Бюллетень с другого участка КОИБ не примет.

Булаев напомнил, что КОИБы будут применяться в 81 регионе почти на 12 тыс. участках. По прогнозам ЦИК, на участках с использованием КОИБов могут проголосовать порядка 30 млн человек. Кроме того, на 806 участках будут применяться комплексы электронного голосования (КЭГи).

По словам Булаева, проект текста бюллетеня был направлен в штабы всех кандидатов, все замечания были учтены.

Зампредседателя ЦИК напомнил, что бюллетени для досрочного голосования должны быть готовы не позднее 25 февраля, для голосования 18 марта - не позднее 7 марта.