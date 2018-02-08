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ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты
08 февраля 2018, 13:24 • 96 • Политика
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ЦИК РФ в четверг завершил процесс регистрации кандидатов в президенты, по ее итогам за высший государственный пост продолжают бороться восемь человек - один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий.
В бюллетене кандидаты должны быть перечислены в алфавитном порядке. Таким образом, бюллетень на выборах 18 марта будет выглядеть так:
Обязательным условием для регистрации на выборах для самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий является сбор подписей избирателей. Самовыдвиженцам необходимо было до 31 января сдать в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, кандидатам от партий - не менее 100 тыс. и не более 105 тыс.
Выдвиженцы от парламентских партий от сбора подписей освобождены, поэтому кандидаты от ЛДПР Владимир Жириновский и от КПРФ Павел Грудинин первыми прошли процедуру регистрации.
Из 16 претендентов, собиравших подписи после выдвижения, сдали в ЦИК их только шесть, и все беспрепятственно прошли регистрацию. Ни у кого из сдавших подписи при проверке не было выявлено больше допустимых 5% брака.Текст бюллетеня
Центризбирком также утвердил текст избирательного бюллетеня. Напротив имени каждого кандидата приводятся его биографические данные: год рождения, место жительства, место работы и должность, членство в партии.
ЦИК установил, что бюллетени для голосования на участках за рубежом, включая территорию Байконура, должны быть готовы и получены до 16 февраля.
Как сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, "вся информация о каждом кандидате строго соответствует федеральному закону, никаких предпочтений по каким бы то ни было основаниям ни одному из кандидатов не отведено". "Вся информация размещена в том объеме, в котором это требует федеральный закон "О выборах президента РФ", - подчеркнул он.Бюллетень для КОИБов
Также утвержден текст бюллетеня для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). В правом верхнем углу на нем отведено место для печати участковой избирательной комиссии. Бюллетень с другого участка КОИБ не примет.
Булаев напомнил, что КОИБы будут применяться в 81 регионе почти на 12 тыс. участках. По прогнозам ЦИК, на участках с использованием КОИБов могут проголосовать порядка 30 млн человек. Кроме того, на 806 участках будут применяться комплексы электронного голосования (КЭГи).
По словам Булаева, проект текста бюллетеня был направлен в штабы всех кандидатов, все замечания были учтены.
Зампредседателя ЦИК напомнил, что бюллетени для досрочного голосования должны быть готовы не позднее 25 февраля, для голосования 18 марта - не позднее 7 марта.
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