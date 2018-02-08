Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Все по-честному: Памфилова объяснила краткость биографии Путина в избирательном ...
ЦИК пресек попытку проведения "Школьного референдума" в Подмосковье
"Пацаны" ответили: ВМФ России нанесли массированный удар возмездия по ...
КНДР показала миру межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хв...
Главная / Политика

ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты

08 февраля 2018, 13:24  •  96 • Политика

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ЦИК РФ в четверг завершил процесс регистрации кандидатов в президенты, по ее итогам за высший государственный пост продолжают бороться восемь человек - один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий.

В бюллетене кандидаты должны быть перечислены в алфавитном порядке. Таким образом, бюллетень на выборах 18 марта будет выглядеть так:

  • Бабурин Сергей Николаевич ("Российский общенародный союз"),
  • Грудинин Павел Николаевич (КПРФ),
  • Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР),
  • Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение),
  • Собчак Ксения Анатольевна ("Гражданская инициатива"),
  • Сурайкин Максим Александрович ("Коммунисты России"),
  • Титов Борис Юрьевич (Партия роста),
  • Явлинский Григорий Алексеевич ("Яблоко").

Обязательным условием для регистрации на выборах для самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий является сбор подписей избирателей. Самовыдвиженцам необходимо было до 31 января сдать в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, кандидатам от партий - не менее 100 тыс. и не более 105 тыс.

Выдвиженцы от парламентских партий от сбора подписей освобождены, поэтому кандидаты от ЛДПР Владимир Жириновский и от КПРФ Павел Грудинин первыми прошли процедуру регистрации.

Из 16 претендентов, собиравших подписи после выдвижения, сдали в ЦИК их только шесть, и все беспрепятственно прошли регистрацию. Ни у кого из сдавших подписи при проверке не было выявлено больше допустимых 5% брака.

Текст бюллетеня

Центризбирком также утвердил текст избирательного бюллетеня. Напротив имени каждого кандидата приводятся его биографические данные: год рождения, место жительства, место работы и должность, членство в партии.

ЦИК установил, что бюллетени для голосования на участках за рубежом, включая территорию Байконура, должны быть готовы и получены до 16 февраля.

Как сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, "вся информация о каждом кандидате строго соответствует федеральному закону, никаких предпочтений по каким бы то ни было основаниям ни одному из кандидатов не отведено". "Вся информация размещена в том объеме, в котором это требует федеральный закон "О выборах президента РФ", - подчеркнул он.

Бюллетень для КОИБов

Также утвержден текст бюллетеня для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). В правом верхнем углу на нем отведено место для печати участковой избирательной комиссии. Бюллетень с другого участка КОИБ не примет.

Булаев напомнил, что КОИБы будут применяться в 81 регионе почти на 12 тыс. участках. По прогнозам ЦИК, на участках с использованием КОИБов могут проголосовать порядка 30 млн человек. Кроме того, на 806 участках будут применяться комплексы электронного голосования (КЭГи).

По словам Булаева, проект текста бюллетеня был направлен в штабы всех кандидатов, все замечания были учтены.

Зампредседателя ЦИК напомнил, что бюллетени для досрочного голосования должны быть готовы не позднее 25 февраля, для голосования 18 марта - не позднее 7 марта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

96
Источник
Похожие новости
07 февраля 2018, 23:09
Антироссийская инфоволна ударит по создателям - МИД России
08 февраля 2018, 00:24
В Дагестане начали формировать новое правительство
08 февраля 2018, 13:24
ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты

08 февраля 2018, 12:09
Тиллерсон повесил на Россию вмешательство в предстоящие выборы в США
07 февраля 2018, 23:09
Судьба Македонии в руках США
07 февраля 2018, 23:09
Либеральные эксперты обвиняют Организацию исламского сотрудничества в радикализации мусульман
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
08 февраля 2018, 02:24
СМИ сообщили о задержании одного из собственников донбасской металлургической корпора...
08 февраля 2018, 00:56
Эпилог по общению с "ультраправыми"
08 февраля 2018, 08:54
Москву ставят перед фактом. 2-й турецкий конвой в поддержку «ан-Нусры» как первый ито...
08 февраля 2018, 08:54
“То береты меняют, то приветствия” - украинские солдаты выступают против лозунга “Гер...
08 февраля 2018, 01:08
Анатолий Шарий vs Жека Карась (организация С-14)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 февраля 2018, 09:39
Многоходовки Путина: зачем Кремль раскручивает Грудинина
05 февраля 2018, 18:04
Елена Бондаренко vs Дмитрий Гордон
02 февраля 2018, 16:09
Пользователей восхитил Су-27, который уклонился от террористов
06 февраля 2018, 08:09
Западные пользователи соцсетей о погибшем пилоте Су-25: Мы невероятно восхищены русским мужеством
04 февраля 2018, 15:24
Летчик сбитого в Сирии Су-25 погиб как герой, отстреливаясь от террористов
04 февраля 2018, 10:24
Итоги недели. Когда «прорвёт» «Армату»?
03 февраля 2018, 13:36
Польский зaкон. Пара слов о наглости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.