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ЦИК заверил списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму

11 июля 2021, 17:50  •  129 • Политика
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на заседании в воскресенье, 11 июля, заверила федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборы депутатов Госдумы от «Единой России».
Из постановления комиссии следует, что федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы был заверен в количестве 395 человек. Другим постановлением ЦИК заверил список партии в количестве 219 кандидатов по одномандатным округам.
Кроме этого комиссией на заседании был заверен федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборы от КПРФ (федеральный список — 345, по одномандатным округам — 225) и партии «Справедливая Россия — За правду» (федеральный список — 302 человека, по одномандатным округам — 222).
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии сообщила, что на выборы депутатов Госдумы выдвинуто уже более 5 тыс. кандидатов.
«На сегодняшний день что мы имеем? 11 политических партий представили документы для выдвижения 3187 кандидатов в депутаты Госдумы», — сказала Памфилова, уточнив, что данные касаются единого избирательного округа.
Она отметила, что по одномандатным округам от 11 партий выдвинуто 1735 кандидатов, еще 122 человека идут на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения.
«Единая Россия» подала в ЦИК документы, необходимые для заверения списков кандидатов, 6 июля. Ранее, 19 июня, съезд партии утвердил списки кандидатов на выборах в Госдуму. За выдвижение федерального списка отдали голоса 649 делегатов, против проголосовали четверо. По одномандатным округам утвердили всех кандидатов большинством голосов.
Так, в пятерку общефедерального списка «Единой России» по предложению президента России Владимира Путина включены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
17 июня Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
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