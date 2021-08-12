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ЦИК зарегистрировала список кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму

12 августа 2021, 15:20  •  18 • Политика
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала федеральный список кандидатов партии «Единая Россия» для участия в выборах в Госдуму. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 12 августа, на сайте партии.
В список входит 394 человека. Всего «Единая Россия» выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.
Вместе с тем на выборах всех уровней партия выдвинула более 33 тыс. кандидатов, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Центризбиркома, которое прошло ранее в этот день.
«Это больше, чем все парламентские партии вместе взятые. «Единая Россия» — единственная партия, которая отбирает кандидатов через прямое предварительное голосование. Это касается не только уровня Госдумы. Среди наших кандидатов самые разные люди — врачи, учителя, общественники, волонтеры. Почти половина наших кандидатов как раз представляет эти среды. Много молодежи, новых лиц в политике», — отметил Турчак.
Он уточнил, что всех их объединяет стремление сделать жизнь в России лучше, а также желание помогать людям.
Ранее, 9 августа, штаб общественной поддержки «Единой России» (ЕР) на предстоящих сентябрьских выборах начал работу в Москве. Отмечалось, что штаб возглавил сенатор Александр Карелин.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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