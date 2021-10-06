Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная / Политика

ЦИК зарегистрировала последнего депутата

06 октября 2021, 14:35  •  73 • Политика
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала последнего депутата Госдумы на заседании в среду. Таким образом, новый созыв нижней палаты парламента полностью сформирован.
Последним депутатом, которого зарегистрировала ЦИК, стала командир московского отделения РСО Юлия Дрожжина. Она участвовала в выборах от партии "Единая Россия". Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, партия "Единая Россия" получила 324 места в новом созыве Госдумы, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Ещё три партии получили по одному мандату, а также пять мест в нижней палате парламента получили самовыдвиженцы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





73
Источник
Похожие новости
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
06 октября 2021, 11:05
Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал
06 октября 2021, 05:15
Русский в ООН жёстко ответил на обвинения Украины: "Не перекладывайте с больной головы"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в ту...
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 октября 2021, 23:40
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - видео
04 октября 2021, 06:00
Военкор о фото Ройзмана и Саакашвили: "Надо быть последним подонком"
29 сентября 2021, 15:45
Байрактары уже бомбят Донбасс, генерал ВСУ это подтвердил
30 сентября 2021, 07:20
Экс-нардеп о скандале с газом из России: "Венгрия отыгралась по полной программе. Нагло и жёстко"
30 сентября 2021, 09:10
Пронько о подлом решении: "На кого работают эти господа в Минфине?"
03 октября 2021, 18:20
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова президента Украины
30 сентября 2021, 14:40
Что такое "Частная военная компания Вагнера": Бойцы, оружие, возможности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.