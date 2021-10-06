|
ЦИК зарегистрировала последнего депутата
06 октября 2021, 14:35 • 73 • Политика
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала последнего депутата Госдумы на заседании в среду. Таким образом, новый созыв нижней палаты парламента полностью сформирован.
Последним депутатом, которого зарегистрировала ЦИК, стала командир московского отделения РСО Юлия Дрожжина. Она участвовала в выборах от партии "Единая Россия". Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, партия "Единая Россия" получила 324 места в новом созыве Госдумы, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Ещё три партии получили по одному мандату, а также пять мест в нижней палате парламента получили самовыдвиженцы.
Подпишитесь на нас
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 октября 2021, 23:40
|
04 октября 2021, 06:00
|
29 сентября 2021, 15:45
|
30 сентября 2021, 07:20
|
30 сентября 2021, 09:10
|
03 октября 2021, 18:20
|
30 сентября 2021, 14:40