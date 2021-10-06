ЦИК зарегистрировала последнего депутата

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала последнего депутата Госдумы на заседании в среду. Таким образом, новый созыв нижней палаты парламента полностью сформирован.

Последним депутатом, которого зарегистрировала ЦИК, стала командир московского отделения РСО Юлия Дрожжина. Она участвовала в выборах от партии "Единая Россия". Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, партия "Единая Россия" получила 324 места в новом созыве Госдумы, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Ещё три партии получили по одному мандату, а также пять мест в нижней палате парламента получили самовыдвиженцы.