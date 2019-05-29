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ЦИК зарегистрировала первого кандидата на выборах в Раду
29 мая 2019, 18:54 • 10 • Украина
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала первого кандидата в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.
Reuters
«Комиссия зарегистрировала кандидата в депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе №214 (город Киев. — RT) в порядке самовыдвижения, — Пригладя Владимира Викторовича», — говорится в сообщении пресс-службы в социальной сети Facebook.
Ранее партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» объявила о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах на Украине.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT оценил шансы «Движения новых сил» в избирательной кампании.
24 мая ЦИК утвердила план проведения досрочных выборов в Раду 21 июля.
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