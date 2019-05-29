Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕврАзЭС при расчете п...
В России появится «умная платформа» для сбора информации
"Кто против?": предвыборные обещания Зеленского по Донбассу. Чего ждат...
"Все силы ада были подняты" - Патриарх Кирилл о провале раскольников н...
Главная / Украина

ЦИК зарегистрировала первого кандидата на выборах в Раду

29 мая 2019, 18:54  •  10 • Украина
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала первого кандидата в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.
 
Reuters
 

«Комиссия зарегистрировала кандидата в депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе №214 (город Киев. — RT) в порядке самовыдвижения, — Пригладя Владимира Викторовича», — говорится в сообщении пресс-службы в социальной сети Facebook.

Ранее партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» объявила о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах на Украине.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT оценил шансы «Движения новых сил» в избирательной кампании.

24 мая ЦИК утвердила план проведения досрочных выборов в Раду 21 июля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
29 мая 2019, 17:09
Администрация Зеленского внесла в Раду инициативу об импичменте президента
29 мая 2019, 15:39
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте
28 мая 2019, 23:24
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг данные об исчезновении серверов
29 мая 2019, 15:39
В Госдуме оценили намерение партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду
29 мая 2019, 02:39
В МВФ заявили о готовности посетить Киев после выборов в Раду
29 мая 2019, 15:39
Партия Саакашвили планирует участвовать в выборах в Верховную раду
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2019, 00:54
Киев готовит провокацию: в ФСБ рассказали о Керченском проливе
27 мая 2019, 11:39
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
25 мая 2019, 14:24
"Кто не давал собирать обломки?" В твиттере добавили два аргумента к словам голландского политика о вине Украины за MH17
26 мая 2019, 13:09
Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН
23 мая 2019, 13:39
На Майдане скрывали массовые убийства: Экс-сотрудник Януковича поставил Генпрокуратуру Украины перед фактом
26 мая 2019, 17:54
"Радуются совершенно зря": эксперт прокомментировал вердикт трибунала по Керченскому инциденту и реакцию Киева на него
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.