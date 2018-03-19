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ЦИК включил счетчик победителей и проигравших

19 марта 2018, 03:54  •  83 • В России

… До окончания выборов оставалось еще несколько часов, когда Центризбирком, устав от вопросов журналистов, стал выводить цифры по явке на большой экран в режиме онлайн. Теперь в буквальном смысле явка росла на глазах.

В перерыве между включениями с региональных избиркомов, члены ЦИК снова говорили о нарушениях, с которыми обещали нещадно бороться. На этот раз отличился участок в подмосковных Люберцах, где увидели вброс бюллетеней.

- Та урна была опечатана, вместо нее установлена запасная. Отстранены председатель и член комиссии, - вывели в эфир одного из сотрудников ЦИК, выехавшего на разбирательства.

Еще один подозрительный эпизод произошел в Балашихе, по которому также обещали все выяснить. После чего приступили к сеансу разоблачению фейков, которыми иные «поборники правды» успели заполонить интернет. С непременными возгласами о «нечестных выборах», разумеется. Но при внимательном изучении выяснилось, что это, мягко говоря, далеко от истины.

Вот фото в соцсетях, сопровождающееся гневным комментарием: якобы женщина делает вброс на участке Кемеровской области. Журналистам предлагают посмотреть запись: да нет, все честно — та же женщина опускает в урну один лист.

Фейком оказывается и видео из Челябинской области, где в урну летит сразу два листа. И снова смотрим ролик полностью: сначала к урне подходит один избиратель, который сложил бумагу в несколько раз и та застряла в щели. Попытки протолкнуть ее не увенчались успехом и мужик, махнув рукой, уходит. А следом появляется другой избиратель. Он-то и проталкивает своим бюллетенем застрявший лист. В итоге в урну падают сразу два бюллетеня. Никаких нарушений.

- Потом начинается - «массовые вбросы», - прокомментировала подобные «сюжеты» Элла Памфилова. - Мы будем дотошно разбираться с каждым случаем, но не позволим фальсификаций.

Выступающие сменяют друг друга: полиция отчитывается о безопасности (на охране участков было задействовано 356 тысяч сотрудников МВД и Росгвардии), секретарь ЦИК Майа Гришина рассказывает об обращениях и жалобах граждан, некоторые из которых были явно не по адресу. Например, родители жаловались в ЦИК, что воспитатель детсада попросил их отчистить дорожки ото льда...

И вот кульминационный момент: в 21 час к журналистам снова вышла глава ЦИК Элла Памфилова, чтобы объявить предварительные итоги голосования.

- Всем хочу сказать — добрый вечер! Все комиссии на территории России приступили к подсчету голосов. Включаем так называемый счетчик, где в режиме реального времени будет видно, сколько голосов уже введены в систему. Включаем!

В зале аплодисменты: после обработки чуть более 21 процента бюллетеней с результатом 71,97 процента лидирует действующий президент России Владимир Путин. На втором месте — Павел Грудинин с 15,9%, третье — за Владимиром Жириновским — 6,96%. Ксения Собчак оказалась на четвертом месте с 1,39%, пятое место — у Григория Явлинского (0,77%), шестое — у Сергея Бабурина (0,62%), на седьмом — Максим Сурайкин (0,61%), на восьмом — Борис Титов (0,59%)

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