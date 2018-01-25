ЦИК увидел признаки незаконной агитации в бюллетене КПРФ о Грудинине

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По мнению рабочей группы по информационным спорам, бюллетень "Правда" является формой агитации за кандидата в президенты и должен быть оплачен из его предвыборного фонда.

Рабочая группа ЦИК России по информационным спорам считает, что бюллетень КПРФ "Правда", в котором на 90 процентов повторяется агитматериал кандидата в президенты от партии Павла Грудинина, нарушает законодательство о предвыборной агитации.

Как сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина, на первом заседании в среду рабочая группа ЦИК по информспорам рассмотрела блок обращений от нескольких кандидатов, в том числе о распространении агитационного материала КПРФ.

По итогам рабочая группа рекомендовала ЦИК вынести КПРФ предупреждение по поводу незаконного распространения агитматериала. По мнению рабочей группы, он должен был оплачиваться из избирательного фонда Павла Грудинина, к тому же не имел соответствующих выходных данных.

"Конечно, если бы все это происходило за рамками избирательной кампании, и партия захотела бы о своей деятельности проинформировать, то мы бы не говорили об агитации. Но сейчас особый правовой режим, и если, когда партия хочет поддержать своего кандидата, она должна выполнять ряд требований", — пояснила секретарь ЦИК.