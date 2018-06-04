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ЦИК утвердил отчет о расходах на выборы президента, официально завершив кампанию

04 июня 2018, 11:39  •  35 • Политика

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник утвердил отчет о расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента 18 марта. Выборы обошлись бюджету в 14 млрд 259 млн рублей из предусмотренных почти 17,7 млрд рублей.

После утверждения финансового отчета избирательная кампания считается официального завершенной.

"Расходы федерального бюджета на подготовку и проведение выборов составили 14 млрд 259 млн 422 тысяч рублей", - говорится в постановлении ЦИК об утверждении финансового отчета.

Согласно документу, в федеральном бюджете на организацию выборов было предусмотрено 17 млрд 697 млн 998 тыс. рублей. 98,7% средств (17 млрд 465 млн рублей) было направлено избирательным комиссиям 85 субъектов страны. Государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей на зарубежных участках, в воинских частях и в отдаленных и труднодоступных районах, было выделено 123 млн рублей, Центризбиркому - 109 млн рублей.

Избирательные комиссии субъектов потратили на подготовку и организацию выборов 14 млрд 52 млн рублей, федеральные органы исполнительной власти - 122 млн рублей, ЦИК - 84,9 млн рублей.

"Неизрасходованных бюджетных средств - 3 млрд 438 млн 576 тысяч рублей", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, напомнив, что 3 млрд 113 млн рублей находились в резерве, они не распределялись. "Экономия средств избирательной кампании - 325 млн рублей. Мы считаем, что это очень приличные деньги, которые возвращаются в федеральный бюджет", - резюмировал он.

ЦИК направит отчеты в парламент

По закону у ЦИК есть три месяца после официального опубликования итогов выборов, чтобы утвердить отчет о расходах на кампанию и направить его в Госдуму и Совет Федерации. Вместе с отчетом ЦИК направляет в парламент сведения о средствах избирательных фондов кандидатов в президенты. В течение месяца после направления отчета Центризбирком обязан опубликовать его.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта, по их итогам при явке 67,5% на высший государственный пост страны переизбрался Владимир Путин. Он набрал 76,69% голосов.

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