ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала артиста, руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборы 31 марта», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Зеленский зарегистрирован от своей партии «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и Зеленский, по данным опроса Института анализа и прогнозирования, лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

22 января бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.