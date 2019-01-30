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ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты

30 января 2019, 20:24  •  76 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
 
© Квартал-95 (2015)
 

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала артиста, руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборы 31 марта», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Зеленский зарегистрирован от своей партии «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и Зеленский, по данным опроса Института анализа и прогнозирования, лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

22 января бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.

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