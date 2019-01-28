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ЦИК Украины зарегистрировала ещё двух кандидатов в президенты страны

28 января 2019, 19:39  •  83 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала ещё двух кандидатов на пост главы государства. Об этом сообщается на странице ЦИК в социальной сети Facebook.
 
Reuters
 

По данным комиссии, кандидатами зарегистрированы представитель от националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский и самовыдвиженец, бывший советник министра обороны страны Александр Данилюк.

К настоящему времени на пост президента официально претендуют 22 человека.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЦИК не регистрировать наблюдателей из России на предстоящих выборах президента, проведение которых намечено на 31 марта.

Впоследствии секретарь российской ЦИК Майя Гришина заявила, что представители России будут наблюдать за выборами украинского лидера в составе миссии ОБСЕ. 

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